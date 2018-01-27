Son Dakika... TSK ve ÖSO bir köyü daha ele geçirdi



340 HEDEF İMHA EDİLDİ



BİR KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN "SİVİL" OYUNU

Serap Belovacıklı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere TSK tarafından 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.Harekatın başından itibaren Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar tarafından terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 340 hedef imha edildi.Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek unsurlarının desteğiyle kara harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.Harekat kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.Teröristlerle girilen çatışmalarda TSK mensubu 3 asker şehit oldu, 30 asker yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.Harekatta TSK tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu şehit oldu, 24 ÖSO mensubu yaralandı.TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünü ele geçirdi.Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. gününde bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AA'nın bölgedeki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, örgütün sözde yöneticileri, provokasyon ve kamuoyunu yanıltma girişimleri kapsamında örgüt mensuplarına sivil elbise giyerek gizlenmeleri, TSK'nin ilerleme istikameti üzerindeki köy ve kasabalarda evlerin bir kısmını boşaltarak buralarda savunma yapmaları yönünde talimat veriyor.