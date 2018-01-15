Son dakika... Turan Özdemir hayatını kaybetti (Turan Özdemir kimdir?)

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?



EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

TURAN ÖZDEMİR FİLMLERİ:

Gizem Yetil

Hayatını Bodrum'da sürdürenfilminin unutulmaz oyuncusu, Kanal D'de yayınlanandizisi için bulunduğu Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilen "Dondurmam Gaymak" adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırdı.Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı da yaptı. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında oynadı.10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı.Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.2011 - Pis Yedili2010 - Geniş Aile2009 - Gölgedeki Renkler2009 - Babam Büfe2008 - Üvey Aile2008 - Mevlana Aşkın Dansı2008 - Geç Gelen Bahar2008 - Yağmurdan Sonra2007 - Adem'in Trenleri2007 - Mavi Gözlü Dev2007 - İki Yabancı2005 - Dondurmam Gaymak2004 - Kadın İsterse2004 - Cennet Mahallesi2003 - Estağfurullah Yokuşu2002 - Çekirdek Aile2002 - Aslı ile Kerem2001 - Tatlı Hayat