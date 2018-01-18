Son dakika... Türk askeri vurmaya başladı

SINIRDA DURUM NE?

DÖRT KOLDAN KUŞATMA

SIFIR NOKTASINDA TATBİKAT ÇEMBER PLANI

Yusuf Cevahir

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Afrin’e yönelik olası harekâtla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.muhabiri, sınırdaki durumu şöyle aktarmıştı: Askeri kaynaklar, sınır hattında konuşlu birliklerin günün her saatinde Afrin harekâtına başlamak için hazır olduğunu söylediler. Bölgede hazır bulunanlarla birlikte başka yerlerden gelen komando birlikleri dün güne Afrin’deki arazi koşullarına benzeyen sınırın sıfır noktasında tatbikat yaparak başladı.Tam teçhizatlı birlikler kimi zaman siper kazıp mevzi tuttu. Komandolar öncü birliklerden gelen uyarılara göre arazide düşman hedeflerine karşı pozisyon alma, sahaya uygun dağılma eğitimi de yaptı. Zırhlı birlikler de araçların motorları çalışır vaziyette destek pozisyonu aldı. Özel Kuvvetler’e bağlı ‘Bordo Bereli’ timler de sınırın sıfır noktasında görülmeye başlandı. Bordo Bereliler’in olası harekât öncesi vurucu öncü güç olarak devreye girmeleri bekleniyor. Timlerde görevli bazı Bordo Bereliler’in sivil olması dikkat çekti. Sivillerin keşif amacıyla bölgeye geldikleri değerlendiriliyor.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği ÖSO ile başlatılması öngörülen operasyonun ilerleyen sürecinde Afrin’in kuşatılması planlanıyor. Buna göre kuzey ve batıdan TSK unsurları, doğu ve güneyden ÖSO güçleri bölgeyi çember altına alacak. Gözlem noktaları için İdlib bölgesinde bulunan Türk askeri önceki gece güneyden de Afrin’i vurdu. Afrin doğusundaki Azez’de bulunan ÖSO güçleri alarm durumuna geçmiş vaziyette. Afrin’de PYD’lilerin bulunduğu kontrol noktalarına yakın yerlerde siperler kazan ÖSO güçleri, PYD tarafından yapılan taciz atışlarına da Doçka ve diğer makineli tüfeklerle karşılık veriyorlar. ÖSO, Afrin için 20 bin kişilik gücün hazır olduğunu açıklamıştı. TSK’nın sınır hattına personel ve aralarında tankların da bulunduğu zırhlı ve paletli araçların sevkıyatı da devam ediyor. Suriye tarafından olası bir saldırıya karşı 40 kilometre menzile sahip hava savunma füze sistemi I-HAWK’lar da etkin şekilde devreye sokulmuştu.AA'nın bugün geçtiği habere göre ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi. Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturan Afrin, Hatay'ın Amanos Dağları'ndan sızdırılan silah ve mühimmatla ülkeye yönelik terör eylemlerini de besleyen merkez olarak dikkati çekiyor. Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak yapması olası bir sınır ötesi operasyon gündemdeyken TSK de hazırlıklar hızlandırıldı.Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve ırıkhan ilçelerine ulaştı. Tanklar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi. Karargahlara verilen emir kapsamında da sınır birlikleri olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi"