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Son dakika: Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyesi doktorlara gözaltı

CHP milletvekili Ali Şeker, twitter hesabından Afrin harekatı için "savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen Türk Tabipler Birliği yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Sabah saat 06.30 itibaren TTB Merkez Konseyi üyesi 11 isim gözaltına alındı

30 Ocak 2018, Salı 10:11
Son dakika: Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyesi doktorlara gözaltı
TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın gözaltı listesinde olduğu belirtiliyor.
 

GENEL BAŞKAN GÖZALTINDA


Genel Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel'in Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir'de gözaltı işlemlerinin yapıldığı belirtiliyor. (Hürriyet)


 TTB'NİN AÇIKLAMASI NEYDİ?


TTB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi.
 

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 'savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapan TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlattı.


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