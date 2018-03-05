Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!



BERLİN'DE PKK MİTİNGİNE KATILMIŞTI



ÇEKYA'YA NOTA VERİLMİŞTİ

Son Dakika...Türkiye Almanya'dan Salih Müslim'i istedi

Serap Belovacıklı

Türkiye’nin 4 milyon TL ödülle aradığı terörist PYD’nin eski lideri Salih Müslim gözaltına alındığı Çekya’da hakim karşına çıkıp 10 dakika sonra tahliye edilmişti. 'Avrupa dışına çıkmama' kaydıyla serbest bırakılan Müslim'le ilgili Türkiye'den bir hamle daha geldi. Türkiye Almanya'dan Müslim'in tutuklanmasını ve iade edilmesini istedi.Berlin'de ortaya çıkmıştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslim burada bir konuşma yapmıştı.Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekmişti.Dışişleri Bakanlığı Çek Cumhuriyeti’ne nota verirken Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ “Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek” demişti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Bu işin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada kırmızı bülten, mahkeme kararları var. Müslim’in her zaman ensesinde olacağız” ifadelerini kullanmıştı.