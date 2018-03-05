Son dakika! Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerin tutukluğuna itiraz reddedildi

KAR YAĞIŞINDA YÖNLERİNİ KAYBETTİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER

İTİRAZ DİLEKÇELERİ İNCELENDİ, RET KARARI ÇIKTI

BOZDAĞ: TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİL

AYNI KOĞUŞTA KALIYORLAR

YUNANİSTAN 'TAKAS YOK' DEMİŞTİ

AİLELERİ DE EDİRNE'YE GELDİ



TÜRK VE YUNAN GAZETECİLER YAKLAŞTIRILMADI

Yusuf Cevahir

Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan(25) ile Astsubay’in (29) , perşembe günü birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçmişti.54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki soruşturmalarının ardından sevk edildikleri mehkemece tutuklandı. Yunan askerleri, ifadelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yanlışlıkla Türkiye tarafına geçtiklerini söyledi.Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, bugün Edirne Adliyesi’ne gelerek tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis tahliye edilmesini içeren itiraz dilekçelerini Edirne 1’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne verdi. Hakimliğin itiraz dilekçesini incelemeye aldığı belirtildi.Gelenhaberine göre Yunan askerlerinin tahliye talepleri reddedildi. Hakimlik, 2 Yunan askerinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise, Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerle ilgili takas olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye'de tutuklanması ile ilgili bir takas söz konusu değildir. İki ülke bununla ilgili bir takas talebinde bulunmamıştır. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme, askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Savcılığın talebi üzerinden askeri yasak bölgelere girme suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Bunları Türkiye'nin takas konusu yapması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin iadesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur" dedi.Tutuklandıktan sonra Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne konulan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis’in aynı koğuşta kaldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Üzerlerinde üniformaları bulunan askerlere Edirne Başkonsolosluğu aracılığıyla sivil kıyafetler gönderildi.tutuklanan iki Yunan askerine karşılık, hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan sekiz darbecinin takas edilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti.Edirne’de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu’nda görev yaparken, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis’in aileleri Edirne’ye geldi.Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi ve konsolosluk görevlileriyle birlikte Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile görüşen aileler, cezaevinde görüş izni aldı. Edirne Adliyesi’nden çıkan tutuklu Yunan askerlerinin aileleri Yüksek Güvenlikli F Tipi’nde oğullarıyla görüştü.Edirne Jandarma Komutanlığı, OHAL nedeniyle Edirne Valiliği’nin aldığı karar üzerine cezaevinin 4 kilometre çevresinde güvenlik tedbirleri alarak, Turk ve Yunan gazetecileri cezaevine yaklaştırmadı.