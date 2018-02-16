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Son Dakika...Türkiye'den ABD'ye teklif!

Reuters'e konuşan bir Türk yetkili: YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesini Menbiç'te Türk ve ABD askerlerinin birlikte konuşlanmasını önerdik, ABD değerlendiriyor.

16 Şubat 2018, Cuma 11:30
Son Dakika...Türkiye'den ABD'ye teklif!
Reuters'ın haberine göre Türkiye, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan YPG'nin Münbiç'ten çekilmesini istedi.

Türkiye'nin ABD'ye Münbiç'i Türk ve ABD'li askerlerin ortak görev yapmasını önerdiği belirtildi.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ


Tillerson Lübnan'daki temasların ardından Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.Görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesinde Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Türkiye'nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletildiği bildirildi. 


İKİNCİ GÖRÜŞME ÇAVUŞOĞLU İLE


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'da 09.45 sularında bir araya geldi.



Çavuşoğlu ve Tillerson daha sonra heyetler arası görüşmeye geçecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.
 


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