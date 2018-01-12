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Son dakika! Türkiye'den misilleme: Amerika'ya seyahat uyarısı yapıldı

ABD'de artan terör ve şiddet olaylarının artmasıyla Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. ABD, Türkiye'yi güvenlik açısından 3. kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye'ye gideceklere 'Yeniden düşünün' uyarısı yapmıştı.

12 Ocak 2018, Cuma 10:51
Son dakika! Türkiye'den misilleme: Amerika'ya seyahat uyarısı yapıldı
İşte o açıklama;

ABD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanısıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir. 
 

'AŞIRI SAĞCI/IRKÇI EYLEMLERE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'


Ohio Üniversite Kampüsünde, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanında, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camiinde, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD'de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir. 


TÜRK VATANDAŞLARI KEYFİ TUTUKLAMALARA MARUZ KALMAKTA'


Ayrıca, resmi görevle ABD'ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. 

Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

ABD 'YENİDEN DÜŞÜNÜN' UYARISI YAPMIŞTI


ABD, yurtdışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye’yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3’üncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye’ye gideceklere “Yeniden düşünün” uyarısını yapmıştı. Bu yeni planın Washington’da açıklanmasının hemen ardından ABD’nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış ve Ankara’nın rahatsızlığı iletilmişti.
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