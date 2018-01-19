Son dakika... Türkiye genelinde kar yağışı ulaşımı etkiledi

Türkiye
'de yoğun kar yağışının etkisi altındaki iller şöyle:
MALATYA
Malatya’nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri istikametinde yol trafiğe kapandı.
KONYA
Konya-Afyonkarahisar, Konya-Antalya ve Konya-Aksaray karayolları, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Selçuk Üniversitesi Kampüsü yakınlarından Afyonkarahisar yoluna, Krom kavşağından da Antalya yoluna araçların geçişine izin verilmedi.
YOZGAT
Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve don olayı sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Hastane Caddesi’nde araçlar yokuşu çıkamazken bazı kayan araçlar da güçlükle durabildi.
SİVAS
Sivas-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam başlayan kar yağışı Sivas’ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu çift yönlü trafiğe kapandı.
ERZİNCAN
Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolundaki çok sayıda vatandaş araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Bölgede iki gündür etkili olan ve dün akşam etkisini artıran kar yağışı, gece Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisi ile Kızıldağ Geçidi mevkisinde tipiye dönüştü.Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu karayolunda tipinin görüş mesafesinin düşürmesi yüzünden araçların ilerleyememesi ve bazı araçların kayarak yolda kalması sebebiyle ulaşım sağlanamıyor.
Bazı illerde okullar tatil
İdil Janet Demiray