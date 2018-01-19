15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Son dakika... Türkiye genelinde kar yağışı ulaşımı etkiledi (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Son dakika kar yağışı... Yoğun kar yağışı yurdun birçok kesiminde etkisini gösteriyor. Bazı illerde kar yüzünden ulaşım kapandı. Vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kuvvetli kar yağışı İstanbul'u da etkileyecek mi merak ediyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

19 Ocak 2018, Cuma 06:33
Son dakika... Türkiye genelinde kar yağışı ulaşımı etkiledi (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)
Türkiye'de yoğun kar yağışının etkisinde kaldı. Ulaşım yer yer tamamen durdu. Soğuk bir güne uyanan vatandaşlar kuvvetli kar yağışının İstanbul' u etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar yağışı sıcaklıkların daha çok azalacağı 23 Ocak Salı günü bekleniyor. Kar yağışının saat bazında olacağı tahmin ediliyor.
 

MALATYA


Malatya’nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri istikametinde yol trafiğe kapandı.


KONYA


Konya-Afyonkarahisar, Konya-Antalya ve Konya-Aksaray karayolları, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Selçuk Üniversitesi Kampüsü yakınlarından Afyonkarahisar yoluna, Krom kavşağından da Antalya yoluna araçların geçişine izin verilmedi.


YOZGAT


Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve don olayı sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Hastane Caddesi’nde araçlar yokuşu çıkamazken bazı kayan araçlar da güçlükle durabildi.


SİVAS


Sivas-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam başlayan kar yağışı Sivas’ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu çift yönlü trafiğe kapandı.


ERZİNCAN


Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolundaki çok sayıda vatandaş araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Bölgede iki gündür etkili olan ve dün akşam etkisini artıran kar yağışı, gece Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisi ile Kızıldağ Geçidi mevkisinde tipiye dönüştü.Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu karayolunda tipinin görüş  mesafesinin düşürmesi yüzünden araçların ilerleyememesi ve bazı araçların kayarak yolda kalması sebebiyle ulaşım sağlanamıyor.


Bazı illerde okullar tatilBazı illerde okullar tatil


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

PYD/PKK Afrin'den Türkiye sınırındaki Azez'e saldırdı

PYD/PKK Afrin'den Türkiye sınırındaki Azez'e saldırdı
Azez'de hareketli dakikalar yaşanıyor: Canlı bomba kendini patlattı

Azez'de hareketli dakikalar yaşanıyor: Canlı bomba kendini patlattı
İstifa eden başkan tekrar görevlendirildi

İstifa eden başkan tekrar görevlendirildi
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Kayseri’de kar çilesi

Kayseri’de kar çilesi

İzmir’de fırtına 15 tekneyi batırdı

İzmir’de fırtına 15 tekneyi batırdı
Hakan Atilla davasında yargıç Berman'dan sürpriz talep

Hakan Atilla davasında yargıç Berman'dan sürpriz talep
Ürdün duyurdu: İsrail resmen özür diledi

Ürdün duyurdu: İsrail resmen özür diledi
Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular
Denizli’de yaralı asker operasyonla hastaneye sevk edildi  

Denizli’de yaralı asker operasyonla hastaneye sevk edildi  
Kerkük petrolünde ilk imza atıldı... Toplantıda Türkiye mesajı...

Kerkük petrolünde ilk imza atıldı... Toplantıda Türkiye mesajı...