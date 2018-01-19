Son dakika... Türkiye genelinde kar yağışı ulaşımı etkiledi (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

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Bazı illerde okullar tatil

İdil Janet Demiray

'de yoğun kar yağışının etkisinde kaldı. Ulaşım yer yer tamamen durdu. Soğuk bir güne uyanan vatandaşlar kuvvetli kar yağışının İstanbul' u etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?İstanbul'da kar yağışı sıcaklıkların daha çok azalacağıgünü bekleniyor. Kar yağışının saat bazında olacağı tahmin ediliyor.Malatya’nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri istikametinde yol trafiğe kapandı.Konya-Afyonkarahisar, Konya-Antalya ve Konya-Aksaray karayolları, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Selçuk Üniversitesi Kampüsü yakınlarından Afyonkarahisar yoluna, Krom kavşağından da Antalya yoluna araçların geçişine izin verilmedi.Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve don olayı sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Hastane Caddesi’nde araçlar yokuşu çıkamazken bazı kayan araçlar da güçlükle durabildi.Sivas-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam başlayan kar yağışı Sivas’ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu çift yönlü trafiğe kapandı.Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolundaki çok sayıda vatandaş araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Bölgede iki gündür etkili olan ve dün akşam etkisini artıran kar yağışı, gece Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisi ile Kızıldağ Geçidi mevkisinde tipiye dönüştü.Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu karayolunda tipinin görüş mesafesinin düşürmesi yüzünden araçların ilerleyememesi ve bazı araçların kayarak yolda kalması sebebiyle ulaşım sağlanamıyor.