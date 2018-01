Son dakika: Türkiye Ortak Ödeme Platformu tanıtıldı (Türkiye Ortak Ödeme Platformu nedir?)

"BANKA HESABI OLMAYAN DA KULLANACAK"



"PARA ÇEKME İMKANI DA VAR"



"ORTAK KARTA GEÇİYORUZ"

Adem Özdoğan

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’daki Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza töreninde konuşuyor. Yıldırım, Ortak Ödeme Platformu sisteminin detaylarını anlattıPTT var, yine Türkiye’nin bir o kadar önemli 160-170 yıllık geçmişi olan Türk Telekom var, Turkcell var, ayrıca Denizbank var. Vakıf Katılım Bankası var ve İBB’nin Belbim şirketi var. Hepsi birbirinden güçlü 6 tane şirket. Bir elin nesi var, iki elin sesi var misali güçlerini birleştirerek böyle bir hizmeti milletimize, vatandaşımıza vermek için bir araya geldiler.Burada para transferi, ödeme imkanları daha da kolaylaşıyor. Entegrasyon projesi. Yani Türkiye’nin neresinde olursanız olun, diyelim ki otobüse bineceksiniz, üzerinizde oradaki bilet olmaz, onların ulaşım kartı olmayabilir. Bu cebinizdeki Türkiye kartıyla rahat ödemenizi yapacaksınız.Cüzdana o kart bu kart şu kart, 10 tane kart taşıma mecburiyetinde kalmayacaksınız. Tek kartla her yere tek ödeme olarak bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıplar önlenecek. Ve ekonomide kayıt sistemini daha da güçlendirecek.Esasında bu işin teknolojisi 20 yıldır var. Biz bu elektronik ortamdan ödeme işini hizmet işini Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında ilk defa ben İDO genel müdürüydüm. Belbim şirketimize görev verdik, bu ödeme işini jetondan çıkaralım otomatik haline getirelim. Onlar da çalıştılar ve Akbil sistemini kurdular. Üstünden 24 yıl geçmiş. İlk uygulamayı İDO’da başlatmıştık.Az önce Ulaştırma Bakanımız anlattı, o günden bugüne bir çok alanda yerli milli bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak bir çok iş yapabiliyoruz. Vatandaşımız işlerini yapmak için devlet dairelerine geliyordu, parasıyla rezil oluyordu. Şimdi gelmeden gitmeden, cep telefonuyla, kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. Vatandaşın hayatı kolaylaştı.Ama gelişmenin yeniliğin teknolojinin sonu yok, hayat durmuyor devam ediyor. Şimdi başka şeyler var. Sanayi 4.0’dan bahsediyoruz, sanal gerçeklikten bahsediyoruz, robotik gelişmelerden bahsediyoruz. Daha da ötesi artık insanların değil eşyaların nesnelerin birbiriyle iletişiminden bahsediyoruz. Altyapıyı geliştirmek çok önemli, bilişim yollarını daha da genişletmek ve verilecek hizmetleri daha hızlı ve kolay şekilde yapma ihtiyacı var.Esasında şu anda Türkiye’de hala nüfusumuzun yüzde 40’ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Sayısallaşma, dijitalleşmede alacak çok yolumuz var. Perakende harcamaların yüzde 60’ı da hala nakit ile yapılıyor. İşte bu ortak platformda, vatandaşın emeği alın teri olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriliyor. Banka hesabı olmayan, burası çok önemli; vatandaşlarımızı da bu sistemle bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale getirecek.İstediği vakit vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Para çekme imkanı da var. Banka hesabı olmayanlar, cep telefonlarından para yatırabilecekler. Tabi burada özellikle bir konu var, bunu hatırlatmak isterim. Bu bir kredi kartı değil. Buna böyle gidip borç para alma imkanı yok. Vatandaşlarımız kendi paralarıyla işlemlerini yapabilecek. Gerek kart, gerekse cep telefonu kullanarak alışveriş ödemeler gerçekleşecek.Bilet alayım… Kars’ın ulaşım kartını alayım… Bunları aramak zorunda kalmayacaksınız. Böylece artık Kars Kart meselesi de ortadan kalkıyor. Ortak karta geçiyoruz. Gurbetteki kızınıza, oğlunuza, memleketteki akrabanıza tek bir işlemle havale yapacaksınız, para göndereceksiniz. Güvenlik ve maliyet de çok önemli. Bu işi arada ödemeler, komisyon olmadan yapacaksınız. Sayısal ortamda işlem yapılınca tabi ekonomi de kayıt içine daha fazla girmiş olacak. Velhasıl çok büyük faydaları var. Say say bitmiyor. Emeği geçen, akıl teri alın teri döken tüm arkadaşlarımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.