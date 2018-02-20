Son Dakika...Türkiye uyarı atışı yaptı, Esad yanlısı güçler geri çekildi

TOPÇU ATIŞI YAPILDI

KENTE 10 KM KALA GERİ ÇEKİLDİLER

ERDOĞAN: BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERLER

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: TSK BÖLGEYİ VURDU

SÖZDE YPG SÖZCÜSÜ DOĞRULADI





ERDOĞAN 'DURDURULDU' DEMİŞTİ



3 SAATLİK GÖRÜŞME



İBRAHİM KALIN: GİZLİ PAZARLIKLAR VAR



ÇAVUŞOĞLU: TÜRK ASKERİNİ HİÇ KİMSE DURDURAMAZ

ESAD İLE PYD/PKK İLİŞKİSİ

Serap Belovacıklı

Zeytin Dalı Harekatı’na karşı YPG/PKK-DEAŞ’a destek vermek amacıyla Afrin’e girmeye çalışan gruplar, topçu ateşi üzerine bölgeden geri çıktı.Bölgedeki güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun, Türkiye-Suriye sınırındaki Afrin ilçesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na karşı YPG/PKK-DEAŞ teröristlerine destek vermeyi amaçlayan rejim destekçisi gruplar, 17.00 sularında Afrin’in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket etti.İçerisinde zırhlı araçlar ve Doçkalı kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoyla hareket eden gruplar, Afrin topraklarına girerek kente ilerlemeye çalıştı.Ancak bu sırada gruplara yönelik uyarı amaçlı topçu atışı başladı. Top atışları konvoydaki araçlara isabet etmedi.Konvoy, uyarı ateşi üzerine, kente 10 kilometre kala Afrin’den geri çıkmak zorunda kaldı.Gruplar, Afrin sınırlarından uzaklaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'le ilgili soruyu yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejime yakın milislerin Afrine gireceği yönündeki iddalara ilişkin: "Bugün Akşam saatlerinde pikaplarıyla on kadar araç Afrin'e doğru hareketleri tespit edilmiş, fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette" dedi.Terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bedelini çok ağır öderler.Suriye devlet televizyonu, dün Esad kuvvetlerinin Afrin'e giriş yapacağını duyurmuştu. İddiaya göre, hafta içinde 52 kritik noktaya rejim askerleri konuşlanacak. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da ancak bu şartın terör örgütü tarafından kabul edilmediği belirtiliyordu.Reuters, Hizbullah'ın yayın organının Halep'ten gelen Esad'a yakın güçlerin Afrin'e girmeye başladığını duyurduğunu açıkladı. Habere göre, 'Halk Güçleri' olarak adlandırılan Esad yanlısı milisler, Afrin'e Nubul'un kuzeyindeki El Ziyara bölgesinden girmeye başladı. Öte yandan Suriye devlet televizyonu, TSK'nın, rejim yanlısı güçlerin girdiği bölgeyi vurduğunu açıkladı.Sputnik'e konuşan YPG Afrin sözde sözcüsü Brusk Haseke, Suriye hükümet güçlerine bağlı askerlerin Afrin'e girdiğini, ordunun Afrin halkına yardım etmek için geldiğini söyledi.AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Suriye rejim güçlerinin Afrin'e ilerlediğine yönelik haberler var?" hatırlatması üzerine "Onlar dün ciddi manada durduruldu" karşılığını vermişti. Erdoğan, "Girme çabaları vardı da mı durduruldu?" sorusunu yanıtlarken "Onların SANA televizyonunun yaptığı bir yayından hareketle böyle bir şey çıktı. Ondan sonra bu durduruldu" diye konuşmuş, "Putin ile yaptığınız görüşmeden sonra mı durduruldu?" sorusuna, "Görüşmelerden sonra..." cevabını vermişti.İddiaya göre, cuma günü rejim ile 14’üncü görüşmesini gerçekleştiren terör örgütü PYD’nin, son 3 yıldan bu yana 'kesinlikle görüşmeyiz' dediği Esad rejimine bağlı askeri birliklerin Afrin’e konuşlanması için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.sabah saatlerinde terör örgütü YPG ile'ın anlaştığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapmıştı. Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Rejim bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer rejim, buraya PKK’yı, YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz" ifadelerini kullanmıştı.'nın Suriye'deki varlığı 1979'da terörist elebaşı'ın Suriye'ye kaçmasıyla başladı. Bu tarihten sonra teröristlerin katılımıyla örgütün yapısı ve eylemlerinin belirlendiği birçok kongreyi, Suriye'deki kamplarda gerçekleştiren Öcalan, PKK'yı yaklaşık 19 yıl boyunca Suriye'den yönetti.Terör örgütü PKK, Suriye'deki ilk kongresini 1981 yılında yaptı. 1982 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ikinci kongrede Hafız Esad rejiminin desteği ile Türkiye'ye karşı silahlı mücadele kararı aldı.Hafız Esad iktidarı, Türkiye ile başta Hatay ve su sorunu ile gerilen ilişkilerde kullanmak üzere, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde örgütlenmesine yardım sağladı.Suriye'de PYD adını alan PKK güdümündeki terör örgütünün liderliği, Şam istihbaratına üye Mervan Zeki'ye verildi. PYD/PKK'nın eski sözde başkanı Salih Müslim de bu partinin siyasi ofisinden sorumluydu. Şam'ın talimatı ile PYD, Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden iki ay sonra 12 Ekim 1998'de resmen siyasi hayata katıldı.