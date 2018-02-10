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Son Dakika...Uçak krizinin ardından Suriye'den ilk açıklama

Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Reuters, son dakika olarak duyurduğu haberinde, İsrail-Suriye arasındaki uçak krizinin ardından Suriye ordusunun açıklamasını paylaştı.

10 Şubat 2018, Cumartesi 13:35
Son Dakika...Uçak krizinin ardından Suriye'den ilk açıklama
Sabah saatlerinde İsrail ordusu, Suriye'de İran'a ait insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı. Ardından Suriye tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail F-16'sı düşürdüğü bildirildi. Uçağın pilotu ağır yaralı olarak kurtulurken, İsrail'den misilleme gecikmedi. Ortadoğu'da sıcak saatler yaşanırken, Suriye ordusundan ilk açıklama geldi.

Son Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdüSon Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdü

Esad rejimine bağlı ordu birlikleri, sabah saatlerinde yaşanan uçak kriziyle ilgili olarak, 'İsrail'in hedef aldığı insansız hava aracı DEAŞ'la mücadele kapsamında kullanılıyordu. İsrail'in 'hava sahamızı işgal ettiler' sözü büyük bir yalandır. İsrail bundan böyle 'terörist saldırılarına' karşılık bulacaktır. " dedi. 


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