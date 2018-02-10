Son Dakika...Uçak krizinin ardından Suriye'den ilk açıklama

Son Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdü

Serap Belovacıklı

Sabah saatlerinde İsrail ordusu, Suriye'de İran'a ait insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı. Ardından Suriye tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail F-16'sı düşürdüğü bildirildi. Uçağın pilotu ağır yaralı olarak kurtulurken, İsrail'den misilleme gecikmedi. Ortadoğu'da sıcak saatler yaşanırken, Suriye ordusundan ilk açıklama geldi.Esad rejimine bağlı ordu birlikleri, sabah saatlerinde yaşanan uçak kriziyle ilgili olarak, 'İsrail'in hedef aldığı insansız hava aracı DEAŞ'la mücadele kapsamında kullanılıyordu. İsrail'in 'hava sahamızı işgal ettiler' sözü büyük bir yalandır. İsrail bundan böyle 'terörist saldırılarına' karşılık bulacaktır. " dedi.