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Son dakika! UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA'nın Sarı-Kırmızılı takım ile ilgili verdiği kararı açıkladı. Cengiz "UEFA'nın bize verdiği bilgiye göre Avrupa Kupalarına katılacağız" ifadesini kullandı.

11 Mayıs 2018, Cuma 16:28
Son dakika! UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çok önemli açıklamalar yaptı. Cengiz "UEFA, Avrupa kupalarına katılma cezası vermeyeceğini bize söyledi" dedi.

GSTV canlı yayınına katılan Mustafa Cengiz; 

"Az önce UEFA’dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa’da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde Cenevre’ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA’nın birtakım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan Özgür Savaş Özdoğru "İnan edin Şampiyonlar Ligi'ndeyiz" paylaşımı yaptı.


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