Son dakika... Uludağ’da şelalede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ÇOK BUZLU VE KAYALIK OLDUĞU İÇİN HELİKOPTER İSTENDİ

EKSİ 5 DERECEDE ATEŞ YAKARAK SABAHLADILAR

BİRİ HAFİF YARALI

Mehmet Nuri Turan

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yürüyüş yaparken uçurumda mahsur kalan ve geceyi eksi 5 derece soğukta ormanda geçiren 3 kişi, helikopterle kurtarıldı.Dün öğleden sonra Oteller Bölgesi’nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi’nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner için dün gece Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri seferber oldu.Biri hafif yaralı 3 kişinin mahsur kaldığı bölge çok buzlu ve kayalık olduğu için bölgeye helikopter istenmişti. Eskişehir’den Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen kurtarma helikopteri gece yoğun fırtına sebebiyle alçalamamıştı.Yaklaşık 50 kişilik kurtarma ekibi de bölgeye inmekte güçlük çekince ateş yakmaları ve kardan ev yapmaları tavsiye edilen 3 kişi ormanda eksi 5 derecede sabahladı.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter bir kez daha bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Biri hafif yaralı 3 kişinin kurtarma helikopteriyle kurtarıldığı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.