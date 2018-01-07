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Son dakika... Uludağ’da şelalede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yürüyüş yaparken mahsur kalan 3 kişi için başlatılan kurtarma çalışmalarından güzel haber geldi. Dün gece boyunca ateş yakarak eksi 5 derecede geceyi ormanda geçiren 3 günübirlikçi askeri helikopterle kurtarıldı

08 Ocak 2018, Pazartesi 10:14
Son dakika... Uludağ’da şelalede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yürüyüş yaparken uçurumda mahsur kalan ve geceyi eksi 5 derece soğukta ormanda geçiren 3 kişi, helikopterle kurtarıldı.



Dün öğleden sonra Oteller Bölgesi’nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi’nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner için dün gece Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri seferber oldu.


 

ÇOK BUZLU VE KAYALIK OLDUĞU İÇİN HELİKOPTER İSTENDİ


Biri hafif yaralı 3 kişinin mahsur kaldığı bölge çok buzlu ve kayalık olduğu için bölgeye helikopter istenmişti. Eskişehir’den Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen kurtarma helikopteri gece yoğun fırtına sebebiyle alçalamamıştı.


Kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri böyle aradı
 

EKSİ 5 DERECEDE ATEŞ YAKARAK SABAHLADILAR


Yaklaşık 50 kişilik kurtarma ekibi de bölgeye inmekte güçlük çekince ateş yakmaları ve kardan ev yapmaları tavsiye edilen 3 kişi ormanda eksi 5 derecede sabahladı.


 

BİRİ HAFİF YARALI


Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter bir kez daha bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Biri hafif yaralı 3 kişinin kurtarma helikopteriyle kurtarıldığı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.


Kurtarma çalışmalarından...


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