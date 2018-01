Son Dakika...Ümit Kocasakal’dan CHP Genel Başkanlığı için adaylık açıklaması

ADAY OLMAK İÇİN 10 DELEGEDEN BİRİSİNİN DESTEĞİNİ ALMAK ŞART

Serap Belovacıklı

CHP’nin 3-4 Şubat günü yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlık için'ın adı geçiyordu. Kocasakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına, Genel Başkan adayı olarak çıkacağı konuşuluyordu. CHP’deki genel başkanlık yarışına ilişkin tartışmalar bugün yanıt buluyor. Kocasakal Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenliyor.Ne yazık ki Büyük Ortadoğu projesinin eşbaşkanlığına soyunan iktidar Cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarını tahrip etmekle meşguldür. Graham Fuller'in projesi olan Yeni Türkiye uygulanmaktadır. Ben her şeyini Cumhuriyete Atatürk'e borçlu bir insanım. Bu açıklamayı vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışıdır. Bu açıklamayı Mustafa Kemal'in bir askeri olarak yapıyorum. Anlaşılan o ki birileri Atatürk'ün askeri olmayı anlamıyor veya anlamak istemiyor. Bu onun izinde olmak anlamına gelmektedir. Ulusunun çıkarlarını küresel çıkarların üstünde tutmaktır. Emperyalizmin tetikçiliğini reddetmektir. Bu askerlik üniformasız gönüllü bir askerliktir ve ömür boyudur. Atatürk'ün askeri olmak onurdur. Türkiye Cumhuriyetten Atatürk'ten onun gösterdiği yoldan ve ilkelerden kurucu değerlerden uzaklaştırılıdğı için bu sıkıntılara düşmüştür. Bu iktidar döneminde ivme kazanmıştır. Tek çıkış yolu Cumhuriyetin kurucu değerlerine Atatürk'e geri dönmektir. Bu tarihsel görevi üstlenmesi gereken parti ise Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP'dir. Ancak ne yazık ki aşağıda açıklayacağım sebeplerde partimiz bu görevi yapamayacak hale getirilmiştir. CHP'de ahlaki bir soruna değinmek istiyorum. Partinin genleriyle uyuşmayan kişilerin söylem ve eylemleriyle partinin tüzel kişiliğine zarar vermektedir. Mustafa Kemal'in sözünden rahatsız olanlar üniter yapıyla sorunu olanlar HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamazlar. CHP'de Atatürk'ün resimleri indirilemez. Artık bu maskeli balo son bulsun. Herkes olduğu gibi görünsün. Atatürk'ü bir takım şeylerinize alet etmeyin.CHP kimsesizlerin partisidir ama kimsesiz ve sahipsiz de değildir. CHP birilerinin siyasi kariyer hesapları yapacağı istediği gibi at koşturacağı kişisel bir şov yeri de değildir.Başka bir meseleye geçmek istiyorum. Bu ahlaki sorunu çok önemsiyorum. CHP bir kooperatif değildir. Ne yazık ki Gnele Başkanın da bu tür eylem ve söylemlere tepkisini görebilmiş değiliz. CHP'ye oy ve gönül vermiş milyonlarca seçmen bu gelişmelere tepkilidir. CHP öncelikle bir kimlik partisidir.CHP sol veya sağ gibi şekli ve dar kalıplara hapsedilemeyecek kapsayıcı bir şemsiyedir. CHP Çanakkale'dir Anafartalardır, Conk bayırıdır. CHP'nin menzili çağdaş uygarlıktır. Pusulası hukuk devletidir. Antiemperyalisttir, halkçıdır, kamucudur. Atatürk ve altı ok emperyalizme karşı bir savunma sistemidir. Almayı düşündüğümüz füzelerde daha kuvvetli bir koruma kalkanıdır.CHP tüzüğüne göre başkanlık yarışına girmek isteyenlerin, toplam delegenin yüzde 10’unun imzasıyla yani 120’den fazla delegenin desteğiyle başvurusu gerekiyor.Sözcü