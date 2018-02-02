Son dakika! Üsküdar'daki otobüs kazasını yapan şöför tutuklandı

3 KİŞİ CAN VERMİŞ 5 KİŞİ YARALANMIŞTI

"DAHA ÇOK DENETİM"

Yaşar Can

Dün İstanbul Üsküdar'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yoldan çıkan belediye otobüsü durakta bekleyen yolculara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.Otobüs kazası ile ilgili halk otobüsü şoförü Selim K., tutuklandı.Üsküdar'da dün sabah saatlerinde özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada göre 3 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.Halk otobüsü şoförü Selim K., çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.Kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır" denmişti.Üsküdar'da 3 kişinin ölümüyle, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan özel halk otobüsü kazasıyla ilgili teknik arıza iddialarına değerlendiren TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Motorlu Araç Komisyonu Başkanı Makina Yüksek Mühendisi Alpay Lök, "Bugünkü kaza, öncekilerle benzerlik taşıyor. Halk otobüslerini ve hafriyat kamyonlarını mercek altına almamız lazım. Daha çok denetlenmeliler" demişti.