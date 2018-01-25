Son dakika! Vagner Love antrenmana çıkmadı

LOVE İDMANA KATILMADI

Erdinç Şahin

Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde teknik direktöryönetiminde hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde taktik idman yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Maniatis takımdan ayrı çalıştı.Antrenmana sakatlığı süreniletransfer gündeminde olduğu iddia edilenkatılmadı.Öte yandan,transfer gündeminde bulunan, Benfica’da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı Filipe Augusto’nun, kulüp tesislerine geldiği öğrenildi.AA