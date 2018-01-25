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Son dakika! Vagner Love antrenmana çıkmadı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 19. haftasında cumartesi günü Bursaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş'a transferi konuşulan golcü futbolcu Vagner Love ise antrenmana çıkmadı.

Son dakika! Vagner Love antrenmana çıkmadı
Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde taktik idman yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Maniatis takımdan ayrı çalıştı.
 

LOVE İDMANA KATILMADI


Antrenmana sakatlığı süren Mbilla ile Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Vagner Love katılmadı.

Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor’un transfer gündeminde bulunan, Benfica’da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı Filipe Augusto’nun, kulüp tesislerine geldiği öğrenildi.

AA
 


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