Son dakika! Vagner Love antrenmana çıkmadı

Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde teknik direktör Hikmet Karaman
yönetiminde hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.
Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde taktik idman yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Maniatis takımdan ayrı çalıştı.
LOVE İDMANA KATILMADI
Antrenmana sakatlığı süren Mbilla
ile Beşiktaş’ın
transfer gündeminde olduğu iddia edilen Vagner Love
katılmadı.
Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor’un
transfer gündeminde bulunan, Benfica’da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı Filipe Augusto’nun, kulüp tesislerine geldiği öğrenildi.
AA
Erdinç Şahin