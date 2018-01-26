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Son dakika! Vagner Love Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile Vagner Love konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Siyah-Beyazlılar Brezilyalı golcü için 3 milyon euro ödeyecek.

26 Ocak 2018, Cuma 14:15
Son dakika! Vagner Love Beşiktaş'ta!
Beşiktaş'ın Vagner Love girişimi sona erdi.

Brezilyalı yıldız siyah-beyazlıların yeni golcüsü oldu. 33 yaşındaki yıldız ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, Love'a yıllık 2.2 milyon Euro ödeyecek.

Resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp, Aytemiz Alanyaspor ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Love, Süper Lig'de 42 maçta 33 gol kaydetti.

Larin ve Love ile yabancı sayısı 17'ye yükselen Beşiktaş'ta bu rakamın 14'e indirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Denys Boyko, Aras Özbiliz ve Matej Mitrovic ile kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor


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