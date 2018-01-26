Son dakika! Vagner Love Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ın Vagner Love girişimi sona erdi.
Brezilyalı yıldız siyah-beyazlıların yeni golcüsü oldu. 33 yaşındaki yıldız ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş
, Love'a yıllık 2.2 milyon Euro ödeyecek.
Resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp, Aytemiz Alanyaspor
ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Love, Süper Lig'de 42 maçta 33 gol kaydetti.
Larin ve Love
ile yabancı sayısı 17'ye yükselen Beşiktaş'ta bu rakamın 14'e indirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Denys Boyko, Aras Özbiliz ve Matej Mitrovic ile kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor
Erdinç Şahin