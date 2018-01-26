Son dakika! Vagner Love Beşiktaş'ta!

Erdinç Şahin

Brezilyalı yıldız siyah-beyazlıların yeni golcüsü oldu. 33 yaşındaki yıldız ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan, Love'a yıllık 2.2 milyon Euro ödeyecek.Resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp,ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Love, Süper Lig'de 42 maçta 33 gol kaydetti.ile yabancı sayısı 17'ye yükselen Beşiktaş'ta bu rakamın 14'e indirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Denys Boyko, Aras Özbiliz ve Matej Mitrovic ile kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor