Son Dakika...Vali Vasip Şahin'den hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama



BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI



"BİR CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ VE İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Serap Belovacıklı

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmıştı. İstanbul Valisi Vasip Şahin konula ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin şunları söyledi:15 yaş altı hamileliklerde bildirim zorunlu.Şu anda vermiş olduğumuz karar bölge idare mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan sonuca göre bu hukuki bir nitelik kazanacaktır. Bu konuyla ilgili zaten Savcılık konuyla ilgili soruşturma açmış durumda. Kamuoyunda bunların takibi yapılmıyor gibi bir algı oluşmasın. Dosyaları bakınca, arkadaşlar gayretle görevlerini yapmaya çalışmış. Herkes ne kadar sorumluysa karşılığını görür.Kararımız idari itiraz edilebilir.5 ayda 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmıştı. Açıklamada şunlar yer aldı:"17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır. Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir.Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek; kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."