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Son dakika... Van'da yarın okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışından sonra öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri "Van'da yarın okullar tatil mi?" sorusu oldu. Ve beklenen açıklama Valilik'ten geldi. Van’da yarın okullar tatil edildi
 

16 Ocak 2018, Salı 17:28
Son dakika... Van'da yarın okullar tatil mi?
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde eğitim-öğretime 17 Ocak 2018 Çarşamba günü için 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Van'da uzun bir aradan sonra dün akşam saatlerinde başlayı  gece devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kent beyaza büründü. Kar kalınlığının merkezde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulması nedeniyle Gürpınar ve Başkale ilçelerinde 5 mahalle ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Ocak 2018 tarihinde okulları tatil ediyor. 19 Ocak Cuma günü Türkiye genelinde, Batı’da güneş ve bulutlu hava gözükürken Doğu’da kar yağışı ve yağmur etkisini göstermesi bekleniliyor.

Öte yandan Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre rüzgarın, perşembe günü ülkenin batı ve iç bölümünü etkileyeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde havanın güneşli geçeceği gün ise pazar günü. 21 Ocak Pazar günü ülke genelinde gökyüzü bulutlu ve güneşli geçmesi bekleniliyor. İstanbul’a kar ne zaman gelecek sorusunun cevabına göre 22 Ocak da dahil olmak üzere kar yağışı beklenmiyor.



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