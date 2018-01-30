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Son dakika: Van-Hakkari karayolunda kaza! 8 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar ilçesinin Hoşap Mahallesi yakınların meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

30 Ocak 2018, Salı 09:22
Son dakika: Van-Hakkari karayolunda kaza! 8 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Van’ın Gürpınar ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu  ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


8 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI


Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen, Başkale ilçesinden Van’a  giden 65 EN 451 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 65 DH 165 plakalı tır,  Gürpınar’ın Güzelsu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi  yaralandı. 




Yaralılar ambulanslarla Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

 


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