Son dakika: Van-Hakkari karayolunda kaza! 8 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
8 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen, Başkale ilçesinden Van’a giden 65 EN 451 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 65 DH 165 plakalı tır, Gürpınar’ın Güzelsu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Adem Özdoğan