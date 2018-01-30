Son dakika: Van-Hakkari karayolunda kaza! 8 kişi öldü, 2 kişi yaralı



8 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Adem Özdoğan

Van’ın Gürpınar ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen, Başkale ilçesinden Van’a giden 65 EN 451 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 65 DH 165 plakalı tır, Gürpınar’ın Güzelsu mevkisinde çarpıştı.Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.