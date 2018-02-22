Son dakika... Volkan Konak'a silahlı saldırı

SALDIRGAN YAKALANDI







VOLKAN KONAK KİMDİR?

İşte Volkan Konak'ın müzik kariyeri

Mehmet Nuri Turan

Volkan Konak, İstanbul Ataşehir'de bir barda sahne aldı.Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Volkan Konak'a 'Sen vatan hainisin' diyen bir kişi ateş açtı. Konak saldırıyı yara almadan atlatırken, kurşun Konak'ın başının üstünden geçip tavana saplandı.Bar korumaları tarafından sağ bacağından vurulan saldırgan yakalandı.27 Şubat 1967 yılında dünyaya gelen Volkan Konak aslen Maçka, Trabzonludur. Türk halk müziği sanatçısı olan Volkan Konak birçok albüm çıkarmış ve ödüller almıştır.İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da alan Volkan Konak daha sonra öğretmeninin desteği ile 1983 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 senesinde konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 1991 senesinde master eğitimini tamamladı.İlk albümünü 1989 yılında çıkaran Volkan Konak 1993 yılında çıkardığı Efulim şarkısıyla adından söz ettirdi.1994 yılında yine kendi eserlerini kapsayan “Gelir misin Benimle” adlı albümü dinleyicilerin beğenisine sundu. 1996 yılında “Volkanik Parçalar” adlı albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. 1998 yılında ise Pedaliza albümü ile yeniden dinleyicilerine seslendi. 2001 yılında dinleyicilerineŞimal Rüzgarı albümüyle seslendi. 2004 yılında ise “Maranda” adlı albümünü çıkardı.Volkan KONAK albümünde sergilediği 50’ ye yakın besteleriyle sadece dinleyicilerinin değil çeşitli kurum ve kuruluşlarında takdirini toplamış ve ödüllendirilmiştir. Çeşitli illerin gazeteciler cemiyeti, bazı politika ve kültür dergileri ile dernekleri tarafından “Yılın Sanatçısı” ödülleri verildi. 2005 Ankara başkent grubu yılın “Altın Adam” ödülü, 2005 magazin gazetecileri “Yılın Sanatçısı”, 2005 Kral TV “Yılın Halk Müziği Sanatçısı” ödülleri verilmiştir. Ayrıca 2005’de Maranda albümü yüksek tirajı nedeniyle DMC tarafından Elmas Plak, 2006’ta Mora albümü ise MÜYAP tarafından altın plakla ödüllendirildi.1989 yılında Suların Horon Yeri albümünü çıkardı1993 yılında Efulim albümünü çıkardı1994 yılında Gelir misin Benimle albümünü çıkardı1996 yılında Volkanik Parçalar albümünü çıkardı1998 yılında Pedaliza albümünü çıkardı2000 yılında Şimal Rüzgarı albümünü çıkardı2003 yılında Maranda albümünü çıkardı2006 yılında Mora albümünü çıkardı2009 yılında Mimoza albümünü çıkardı2012 yılında Lifor albümünü çıkardı2015 yılında Manolya albümünü çıkardı