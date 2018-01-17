Son dakika… Wikipedia açılıyor mu?

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Wikipedia’ya erişim engelinin nedeni belli oldu

Erdinç Şahin

’nın konu ile ilgili açıklamasında şöyle denildi: “17.01.2018 günü basın organlarında,yetkililerinin “erişim yasağına yol açan makaleler değiştirilmesine rağmen erişim yasağının devam ettiği” şeklinde açıklama yaptıklarına dair haberler yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Wikipedia'nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığı görülmektedir. Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler ile ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesine göre erişimin engelleme tedbiri uygulanmış ve bu tedbirkararı ile onaylanmıştır.Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan öncenin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış, ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır.Erişim engelleme kararı sonrası Wikipedia yetkilileri ile yapılan müteaddit toplantılarda Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık bir şekilde aykırılık teşkil eden içerikler kendilerine defalarca bildirilmiştir.Wikipedia'ya bildirilen yasadışı içerikler iddia edilenin aksine günlük olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Ancak makaleler üzerinde yapılan kontrollerde yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir. Süreç kurumumuzca titizlikle takip edilmekte olup erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye'ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği değerlendirilmektedir. “