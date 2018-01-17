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Son dakika… Wikipedia açılıyor mu?

Wikipedia'da Türkiye'nin internet sitesini engellemesine neden olan makalalerin değiştirilmesi üzerine BTK sitenin açılabileceği sinyalini verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika… Wikipedia açılıyor mu?
BTK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

BTK’nın konu ile ilgili açıklamasında şöyle denildi: “17.01.2018 günü basın organlarında, Wikipedia yetkililerinin  “erişim yasağına yol açan makaleler değiştirilmesine rağmen erişim  yasağının devam ettiği” şeklinde açıklama yaptıklarına dair haberler  yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Wikipedia'nın kamuoyunu yanlış  yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığı  görülmektedir. Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleri ile  işbirliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler ile ilgili, yetkili  mercilerin talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesine göre  erişimin engelleme tedbiri uygulanmış ve bu tedbir Ankara 1. Sulh Ceza  Hakimliğinin kararı ile onaylanmıştır.

Wikipedia kurucusu: Her zaman yanınızda olacağımWikipedia kurucusu: Her zaman yanınızda olacağım

Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye'nin  terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve  uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi  uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış, ancak bu  konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri  uygulanmak zorunda kalınmıştır.

Wikipedia’ya erişim engelinin nedeni belli olduWikipedia’ya erişim engelinin nedeni belli oldu

Erişim engelleme kararı sonrası Wikipedia yetkilileri ile yapılan  müteaddit toplantılarda Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği  içerisinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık bir şekilde aykırılık teşkil eden içerikler kendilerine defalarca  bildirilmiştir.
Wikipedia'ya bildirilen yasadışı içerikler iddia edilenin aksine  günlük olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle  paylaşılmaktadır. Ancak makaleler üzerinde yapılan kontrollerde  yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir. Süreç kurumumuzca titizlikle takip edilmekte olup erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye'ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği değerlendirilmektedir. “


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