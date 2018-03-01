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Son dakika... Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? (Ankara'da okullar tatil mi?)

Son dakika... Yarın okullar tatil mi? İstanbul ve Ankara'da kar yağışının etkili olması ile birlikte her yer beyaza büründü. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği yarın okullar tatil açıklaması yaptı mı? Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi? Günlerdir beklenen kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte detaylar..

01 Mart 2018, Perşembe 03:26
Son dakika... Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? (Ankara'da okullar tatil mi?)
Yarın okullar tatil mi? Günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kısa zamanda Ankara ve İstanbul beyaza büründü. İnsanlar İstanbul'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı.

İstanbul ve Ankara'da valiliklerden konuya dair bir açıklama yapılmadı.


KAR YAĞIŞINI BEKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ'NE KOŞTU


Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı. 


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAR ALARMI VERDİ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları da kar alarmı verdi. Özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi. Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı.

Saat 01.00 sıralarında başlayan yağışın gün içinde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı (Ankara'da kar yağışı etkisini gösteriyor)Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı (Ankara'da kar yağışı etkisini gösteriyor)
THY'den kar yağışı uyarısıTHY'den kar yağışı uyarısı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı (Ankara'da kar yağışı etkisini gösteriyor)

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı (Ankara'da kar yağışı etkisini gösteriyor)
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