Son dakika... Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? (Ankara'da okullar tatil mi?)

Son dakika... Yarın okullar tatil mi? İstanbul ve Ankara'da kar yağışının etkili olması ile birlikte her yer beyaza büründü. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği yarın okullar tatil açıklaması yaptı mı? Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi? Günlerdir beklenen kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte detaylar..