Son dakika: Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı sona erdi

YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından Anıtkabir'deki tören başladı.

Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı. Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine şu satırları yazdı:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum.

YENİ SİSTEMİN İLK YAŞ TOPLANTISI

Ziyaretin ardından yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yapıldı. Toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyelerine akşam yemeği verecek.

YAŞ TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katıldı.







