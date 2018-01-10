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Son dakika Yıldırım Demirören Ünal Aysal'ı yalanladı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ünal Aysal'ın iddialarına cevap verdi. TFF'den yayınlanan açıklamada Demirören Aysal'ın iddialarını yalanladı.

Son dakika Yıldırım Demirören Ünal Aysal'ı yalanladı
Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın TRT ekranlarında Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımdan Milli Takım'a geçiş süreci ile ilgili yaptığı açıklama gündem oluşturmuştu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den yalanlama geldi. Yıldırım Demirören "Galatasaray eski başkanı, 'Milli Takım kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz.' demiştir." ifadelerini kullandı.

İşte TFF'den yapılan o açıklama:

Güzide kulüplerimizden Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ünal Aysal'ın dün TRT Spor'da yaptığı açıklamaları hayret ve üzüntüyle takip ettim. Aradan yaklaşık 4.5 sene geçtikten sonra ve nereden icap ettiğini anlayamadığım bir şekilde Sayın Fatih Terim'in Milli Takım'a geçiş dönemini kendine göre anlatan Aysal'ın ifadeleri en hafif deyimle hilaf-ı hakikattir.

Konuyla ilgili resmi açıklamamızı 25 Eylül 2013 tarihinde yapmamıza rağmen, kamuoyunda doğması muhtemel kafa karışıklıklarını gidermek için bazı gerçeklerin altını tekrar çizmek lüzumu doğmuştur.

1. Sayın Fatih Terim için Ağustos 2013'te yaptığımız ilk görüşmede Galatasaray eski başkanı, "Milli Takım teknik direktörlüğü kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de bu yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz" demiştir.

2. Buna rağmen daha sonra 4 maçlık dönem için Fatih Terim ile fahri olarak anlaşma sağlandığı ve bunun da boş kağıda atılan sembolik imzalarla kamuoyuna duyurulduğu herkesin malumudur.

3. Dolayısıyla Sayın Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili yaşananların, Türkiye Futbol Federasyonu'nun dışında gelişmiş olduğu ortadayken bu ayrılığı TRT Spor'da "Biz Terim'i göndermedik, o Milli Takımı seçti" şeklinde anlatmak art niyetli ve konuyla ilgili sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır.

4. Ünal Aysal'ın aramızda geçtiğini iddia ettiği telefon görüşmesi de maalesef doğru değildir. O konuşmada tarafımdan söylendiği iddia edilen "Unutalım bu işi" ve "O zaman biz Sayın Terim'in yerine başka bir alternatif teknik adam düşüneceğim" ifadeleri hayal ürünüdür. Biz Galatasaray eski başkanı ile ne konuştuysak süreci ona uygun biçimde yürüttük, zaten Galatasaray'ın izniyle yapılan 4 maçlık ücretsiz anlaşma ve olayların daha sonraki gelişimi ortadadır.

Kamuoyunun dikkatine sunarım.

Saygılarımla,

Yıldırım DEMİRÖREN
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı


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