Son dakika! Yıldız Tilbe, CHP ile anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın ''Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz'' sözlerinin ardından sosyal medyada 'T A M A M
' fırtınası esti.
'T A M A M
' paylaşımları Twitter'da dünya listesine girerken Yıldız Tilbe
'nin, sözlerinde ''1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam'' kelimeleri geçen 'Kandıramazsın Beni
' isimli şarkısı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.
Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Ancak CHP
şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı.
Söz müziği Yıldız Tilbe
'ye ait olan şarkı önümüzdeki günlerde CHP
'nin seçim şarkısı olarak meydanlardan çalınacak.
Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!
Çiğdem Saltık