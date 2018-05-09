Son dakika! Yıldız Tilbe, CHP ile anlaştı

Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!

Çiğdem Saltık

'ın ''Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz'' sözlerinin ardından sosyal medyada '' fırtınası esti.' paylaşımları Twitter'da dünya listesine girerken'nin, sözlerinde ''1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam'' kelimeleri geçen 'K' isimli şarkısı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Ancakşarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı.Söz müziği'ye ait olan şarkı önümüzdeki günlerde'nin seçim şarkısı olarak meydanlardan çalınacak.