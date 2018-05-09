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Son dakika! Yıldız Tilbe, CHP ile anlaştı

CHP, söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma yaptı. Sözlerinde ''1-2-3-4 'T A M A M', daha da katlanamam'' geçen şarkı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ''Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz'' sözlerinin ardından sosyal medyada yeniden patlama yaptı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 16:40
Son dakika! Yıldız Tilbe, CHP ile anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz'' sözlerinin ardından sosyal medyada 'T A M A M' fırtınası esti.



'T A M A M' paylaşımları Twitter'da dünya listesine girerken Yıldız Tilbe'nin, sözlerinde ''1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam'' kelimeleri geçen 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkısı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.

Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Ancak CHP şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı.

Söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkı önümüzdeki günlerde CHP'nin seçim şarkısı olarak meydanlardan çalınacak.



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