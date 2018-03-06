Son Dakika...Yunanistan'dan Türkiye'ye Şadi Naci Özpolat'ın iade talebine ret!



"TÜRKİYE MİSİLLEME YAPIYOR" İDDİALARI



8 FETÖ'CÜ ASKER YUNANİSTAN'A SIĞINMIŞTI



ŞADİ NACİ ÖZPOLAT KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Türkiye Yunanistan ilişkilerinde kriz tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 Yunan askerinin sınırı geçmeleri nedeniyle tutuklanmalarının ardından şimdi de Türkiye'nin Yunanistan'dan istediği'ın iade talebi reddedildi.Terör örgütüYunanistan'ın başkenti Atina'da yakalanmış ve tutuklu yargılanıyordu.Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan aralarında Şadi Naci Özpolat'ın da bulunduğu 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.Dış basın, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz asker nedeniyle iki Yunan askerini tutuklayarak misillemeye yapmak istediği yönünde kaygılar bulunduğuna dikkat çekti.The Times gazetesinde Atina muhabiri Anthee Carassava imzasıyla yayınlanan haberde, askerlerin durumunun Yunanistan'da bir numaralı gündem maddesi haline dönüştüğünü ve destek için çeşitli törenlerin düzenlenmeye başlandığını belirtildi.Haberde, normalde askerlerin yanlışlıkla başka bir sınırı geçmesi halinde ülkelerine dönmelerine izin verilerek, sorunun da hızlı bir şekilde çözüldüğü belirtildi ve şöyle devam edildi:"Ancak, iki Yunan askerinin tutuklanmasının, 2016 yılındaki başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talep eden sekiz Türk askerinin kaderiyle ilişkilendirileceği yönündeki kaygılar giderek artıyor. Yunan mahkemeleri, Ankara'nın askerlerin iadesi yönündeki taleplerini defalarca reddetti."Darbe girişiminin ardından dört yüzbaşı, iki binbaşı ve iki başçavuş Yunanistan'a kaçmış ve burada iltica talebinde bulunmuştu.Yasadışı örgüt DHKP - C'nin sözde siyasi kanat sorumlusu. Yasadışı DHKP-C örgütü adına Anayasal düzeni bozmak için eylemler yaptığı iddiasıyla 1990 yılında tutuklandı. Hakkında İstanbul DGM'de idam cezası istemiyle dava açıldı. 1995 yılında karar bağlanan davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Dokuz yıl boyunca Bayrampaşa Cezaevi'nde yattı. Özpolat'ın adı ilk olarak 1996 yılında cezaevlerinde yaşanan açlık grevlerinde duyuldu.Özpolat'ın ikinci sesini duyurduğu olay ise yine ölüm orucuydu. 2000 yılı sonunda F tipi cezaevlerini protesto eden tutuklu ve hükümlüler yine açlık grevi ve ölüm orucuna başladı. Bayrampaşa Cezaevi'nde, Sabancı suikastının emrini veren Ercan Kartal'la aynı koğuşta kalan Özpolat, 1996 yılında olduğu gibi yine açlık grevi emrini verdi.Özpolat, Şartlı Salıverme Yasası’ndan yararlanarak 29 Mayıs 2002'de Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye oldu.