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Son dakika... Yunanistan darbeci askerin iltica talebini kabul etti, serbest bıraktı

Yunanistan, hain darbe girişiminin ardından kendilerine sığınan sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti. Asker serbest bırakıldı

30 Aralık 2017, Cumartesi 14:58
Son dakika... Yunanistan darbeci askerin iltica talebini kabul etti, serbest bıraktı
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verildi. 
Yunanistan sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti ve darbeci asker serbest bırakıldı. (Sabah)

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.
 

DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?


15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.
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