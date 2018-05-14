Ağustos 2015'te yurtdışına firar eden FETÖ savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın, darbe girişiminden hemen önce yaptıkları görüntülü aramaların kayıtları ortaya çıktı.





Korkudan sürekli kılık değiştiren Zekeriya Öz; peruklu, top sakallı ve sakalsız olarak 3 ayrı kılıkta görülüyor. Halen Almanya'da bulunan Zekeriya Öz ve Celal Kara, Sultan kod adlı gizli tanıkla Mart 2016'da görüntülü FaceTime görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerdeki görüntüler, Öz ve Kara'nın bugüne kadar yurtdışında tespit edilebilen ilk görüntüleri.

ALMAN İSTİHBARATÇI KORUYOR

"Zekeriya Öz'ün bir konuşma esnasında gizli tanık Sultan'ın başının üzerinde vitrinde duran klima kumandasını fark edip 'Senin kafanın üzerindeki kamera mı, göster' şeklinde tepki gösterince Sultan'ın klima kumandasını göstererek 'Abi bizden de mi şüphe eder oldun?' dediği, Öz'ün de 'Dikkatli olalım' diye yanıtladığı belirtmiştir."





Celal Kara ile Sultan arasındaki 10 Mart 2016 tarihli telefon görüşmesinde Kara, Zekeriya Öz'ün yanında önlem amaçlı bekletilen Alman istihbaratçının konuşma yapılırken yanına geldiğini söylemesi üzerine gizli tanık "Bu eleman nasıl bir tip, bir bakayım abi" diyerek cep telefonundan Alman istihbaratçının 2 kare görüntüsünü fotoğraflamayı başarıyor.





Sultan'ın, Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Almanya'da olduğuna dair verdiği ayrıntılı bilgilerse şöyle sıralanıyor: "Son zamanlarda basında örgüt mensubu firari savcı Zekeriya Öz'ün Hollanda'da olduğuna dair yazıların çıktığını, ancak bu haberlerin düzmece olduğunu, Zekeriya Öz'ün Almanya'da kaldığı villanın deşifre olmasını önlemek için yine Almanya'da başka bir yerde bulunan bir apartman dairesine, Celal Kara ile birlikte başlarında görevli olan Almanlarca götürüldüğünü, Zekeriya Öz'ün şu anda yanında eşinin ve büyük kızının olduğunu, karşı dairesinde Kara'nın yalnız kaldığını, her ikisinin kapısında Alman birer görevlinin olduğunu, Alman görevlilerin telefonlarına taktıkları kulaklık üzerinden görüşme yaptırdıklarını aktardı."

'GERİ DÖNEMEZ, ÇOK DÜŞMANI VAR'

Gizli tanık Sultan, bu görüşmeleri WIFI hattından bağlanmak üzere gittiği bir kafeden gerçekleştiriyordu. Bu sırada emniyet, gizli tanığı sürekli takip ediyordu. Sultan, 1 Mart 2016 tarihli aynı görüşmede Türkiye'de asker yönetime el koyarsa Türkiye'ye gelip gelmeyeceklerini firari savcılara soruyor. Celal Kara, "Yaşanan olayların ertesinde kısa zamanda döneceğim. Ancak Zekeriya'nın 4-5 yıl daha buralarda kalması lazım. Çok düşmanı var" diyor.

FUAT AVNİ KONUŞMASI

Celal Kara ile gizli tanık Sultan arasında Fuat Avni konusunda şöyle bir konuşma geçiyor:





Sultan: Kim bu Fuat Avni?





Celal Kara: Ya o bilgilerin bir kişinin ürünü olduğuna ihtimal yok da yani ama hep aynı kişi yazıyor yani dil aynı hep üslup aynı. Gelen bilgileri yazıyordur.





Sultan: Ama bunlar da bulamadılar hâlâ de mi?





Celal Kara: Bulsalar ipini çekecekler zaten.









Sultan: Adam dışarda nasıl çekecekler abi?





Celal Kara: Ne biliyon dışarda olduğunu?





Sultan: Mantıklı bir adam Türkiye'den bu işi yapmaz. Mantık yürütüyorum.





Celal Kara: Türkiye'den direkt Twitter'a girmesi gerekmez ki. Başka yerlere yönlendiriyorlar.

(Bu sırada konuşmaya Hasan kod adlı Zekeriya Öz de dâhil oluyor)





Sultan: Benim abim nasılmış?





Zekeriya Öz: Arıyoruz, arayacağım dedin aramadın.





Sultan: Borsadan anlamam abi, borsadan Zekeriya bey anlıyor.





Celal Kara: Altın alıyordu.





SABAH