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Son Dakika... Zeytin Dalı harekatı kapsamında Şeyh Huruz köyü teröristlerden arındırıldı

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatında flaş gelişme...Şeyh Huruz köyü teröristlerden arındırıldı. 

07 Şubat 2018, Çarşamba 16:48
Son Dakika... Zeytin Dalı harekatı kapsamında Şeyh Huruz köyü teröristlerden arındırıldı
Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında yer alan ve Türkiye'nin sınır kentlerine roket atılan Darmık ile Şeyh Huruz Dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, karadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis'ten de görüldü.

Ayrıntılar geliyor...


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