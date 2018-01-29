Son Dakika...Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün...Yeni görüntüler ortaya çıktı

Serap Belovacıklı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. güne girildi. Bölgeden yeni haberler ve yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.Öte yandan Türk Silah Kuvvetleri’nin Suriye’ninkentinde sürdürülenharekâtının ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimleri, Suriye’nin Derbesiye bölgesinde faaliyet gösteren PKK/YPG’li teröristlerin sınır birliklerine saldırı düzenleyecebileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır birliklerinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.Dün gece Suriye’nin Derbesiye bölgesinden Kızıltepe Akdoğan Hudut Karakolu’na taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe, güvenlik güçleri misliyle karşılık verdi. Saldırının yapıldığı bölge tank ve obüslerle ateş altına alındı.TSK bu sabah yaptığı açıklamada 25 uçakla 44 hedefin imha edildiğini açıkladı. Açıklamada 597 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından YPG'li teröristler taciz ateşi açtı. Derbesiye bölgesindeki teröristlere anında karşılık verildi, tank ve obüslerin karşı saldırısında iki YPG'li öldürüldü.Türk jetleri gece boyunca çok sayıda hava harekâtı düzenledi. Bombardımana tutulan yerler Afrin çevresi, Minniğ havalimanı, Kefrcene, Tel Rıfat ve Meryemin.Atak helikopterleri, gece saatlerinde Afrin çevresindeki YPG'li mevzilerini vurdu.Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP de, Burseya Dağı'na dikilen Türk bayrağının fotoğraflarını dünyaya geçti.Türk ordusu tarafından YPG'li teröristlerden dün alınan Burseya Dağı'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı. Onlarca Türk özel kuvvetler askerinin dikkat çektiği görüntüde, sıcak çatışma anları yer alıyor. Video kaydının finalinde ise canlı yakalanan YPG'liler var.