Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci şehit

'KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ'

EŞİ ANTALYA'DA İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

Yusuf Cevahir

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu.Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Afrin operasyonunda şehit olduğuna ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.(Soldan) Şehidin kardeşi Tuğçe Nur Usta, annesi Sevim Usta, babası Canpolat Usta, Şehit Oğuz Kaan Usta ve eşi Saide UstaAntalyalı olan Çavuşoğlu, acı haberi Twitter'dan şu ifadelerle duyurdu:Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dali Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun.Şehit Oğuz Kaan Usta (sol başta) ve ailesi, kızlarının dünyaya geldiği gün bu fotoğrafı çektirmişti. Sağdaki fotoğrafta Şehit Oğun Kaan Usta ve kardeşi Tuğçe Nur Usta görülüyor.Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta’nın anne ve babasının ise Ankara’da oturduğu kaydedildi.Şehidin Antalya'daki evine Türk Bayrağı asıldı.