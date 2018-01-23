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Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci şehit

Suriye'nin Afrin kasabasına yönelik yapılan Zeytin Dali Harekatı'ndan ikinci kara haber geldi. Harekat kapsamında Kilis'in Suriye sınırında girilen çatışmada dün şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ardından, 30 yaşındaki Antalyalı Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehadet haberi ulaştı

23 Ocak 2018, Salı 14:55
Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci şehit
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Afrin operasyonunda şehit olduğuna ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.


(Soldan) Şehidin kardeşi Tuğçe Nur Usta, annesi Sevim Usta, babası Canpolat Usta, Şehit Oğuz Kaan Usta ve eşi Saide Usta
 

'KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ'


Antalyalı olan Çavuşoğlu, acı haberi Twitter'dan şu ifadelerle duyurdu:

Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dali Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun.


Şehit Oğuz Kaan Usta (sol başta) ve ailesi, kızlarının dünyaya geldiği gün bu fotoğrafı çektirmişti. Sağdaki fotoğrafta Şehit Oğun Kaan Usta ve kardeşi Tuğçe Nur Usta görülüyor.
 

EŞİ ANTALYA'DA İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ


Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta’nın anne ve babasının ise Ankara’da oturduğu kaydedildi.


Şehidin Antalya'daki evine Türk Bayrağı asıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...
 


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