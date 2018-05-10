Son dakika: Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredi faizlerini düşürdü

500 BİN LİRAYA KADAR OLAN KREDİLERDE

PİYASAYI CANLANDIRMASI BEKLENİYOR

3 BANKADAN DAHA BEKLENİYOR



HALKBANK DA FAİZ İNDİRDİ

132 BİN LİRALIK FIRSAT!

REKOR GETİRİR

Adem Özdoğan

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi için ilk adım atıldı. İlk açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi.Konu ile ilgili Ziraat Bankası’dan yapılan açıklamada, konut sektörünün, birçok alt sektör ve ekonomiye önemli bir katkı sağladığı kaydedildi. Açıklamanın devamında “Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır” denilerek şunlar kaydedildi:Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır.Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde; 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemiştir.Mevcutta, konut kredi faizleri aylık yüzde 1.25 ile 1.35 arasında değişiyor. Yüksek faiz oranları nedeni ile, ev almak isteyenler, banka kredileri yerine, senetle alıma yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün açıkladığı 'Faiz kampanşası' şimdiden konut piyasasını hareketlendirdi. 'Bekle gör' konumundaki tüketicilerin, alıma geçmeleri bekleniyor.Faiz kampanyasına Ziraat Bankası’nın yanı sıra, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın da katılması beklenirken, sektör temsilcileri özel bankalardan da destek bekliyor.Ziraat Bankası’ndan sonra, konut kredisinde bir faiz indirme açıklaması da Halkbank’tan geldi. Banka, konut kredisinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. 10 yıl vadeye ve 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz" dedi.KDV ve tapu harcında indirim ile 400 bin TL’lik bir konutta 44 bin liralık doğal indirim sağlanmış oldu. Konut kredi faiz oranlarının 0,99’a çekilmesi ile de tüketiciye aylık 710 TL, toplamda ise 88 bin lira avantaj sağlanmış durumda. Yani bu üç teşvik ile bir tüketiciye 400 bin liralık ev için 132 bin TL’lik doğal indirim yapılmış oldu. Bu sebeple çağrı merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Bildiğiniz üzere sektörümüz, maliyet artışını fiyatlara yansıtmamıştı, seçim sonrası artış kaçınılmaz. Bu sebeple aslında şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var.Hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik tedbirler, konut sektöründe yüzleri güldürdü. KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e, tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin yanı sıra konut kredisi faizlerinin de yüzde 0.99’a düşürülmesi, konut satışlarını kuşkusuz artıracak. Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi.