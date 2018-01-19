Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Erdinç Şahin

dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Maçların tamamlanmasının ardındançeyrek finale yükselen takımlar oldu.Çeyrek final maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Akhisarspor: Gençlerbirliği, Konyaspor, Kayserispor, Akın Çorap Giresunspor