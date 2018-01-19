Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu
dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Maçların tamamlanmasının ardından Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray
çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri:
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor
Galatasaray - Atiker Konyaspor
Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Çeyrek final maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
SERİ BAŞI TAKIMLAR:
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Akhisarspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
: Gençlerbirliği, Konyaspor, Kayserispor, Akın Çorap Giresunspor
Erdinç Şahin