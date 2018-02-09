15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son dakika! Zonguldak-İstanbul Karayolu'nda heyelan

Zonguldak - İstanbul Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri heyelan sırasında yola düşen kaya parçalarını kaldırmak çalışmalarını sürdürüyor

09 Şubat 2018, Cuma 10:54
Son dakika! Zonguldak-İstanbul Karayolu'nda heyelan
Zonguldak-Ereğli-İstanbul karayolunda sabaha karşı meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun geliş güzergahı ulaşıma kapandı. Devasa kayalar karayoluna düştü ulaşım ise gidiş güzergahından kontrollü olarak sağlanıyor.



Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı karayolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. BEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağının yakınında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunun geliş güzergahını tamamen kapattı.



Devasa kaya parçalarını temizleme çalışması ekiplerce başlatıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Trafik polisleri ve karayolu ekipleri ulaşımı gidiş güzergahından kontrollü olarak sağlıyor.





Tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarının bölgeden temizlendikten sonra yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.





 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
İstanbul'da tarihi rezalet!

İstanbul'da tarihi rezalet!
Kudüs için Türkiye'nin ilk araştırma merkezi kuruluyor

Kudüs için Türkiye'nin ilk araştırma merkezi kuruluyor
Bu ilanı verenler şimdi yandı

Bu ilanı verenler şimdi yandı
Apartman dairesinde korkutan patlama!

Apartman dairesinde korkutan patlama!
Bekir Bozdağ: Kati Piri’yi bakanlığa almadım

Bekir Bozdağ: Kati Piri’yi bakanlığa almadım
İstifa eden AK Parti eski Aydın İl Başkanı Erdoğan tarafından yeniden atandı

İstifa eden AK Parti eski Aydın İl Başkanı Erdoğan tarafından yeniden atandı
Kamuda çok sayıda bürokrat görevden alındı

Kamuda çok sayıda bürokrat görevden alındı
Son dakika! Ankara'da PKK/KCK üyesi 17 kişiye 'Afrin' gözaltısı

Son dakika! Ankara'da PKK/KCK üyesi 17 kişiye 'Afrin' gözaltısı

E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)

E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)
İstanbul'a yeni kayıt alınmıyor

İstanbul'a yeni kayıt alınmıyor