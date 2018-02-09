Son dakika! Zonguldak-İstanbul Karayolu'nda heyelan

Yusuf Cevahir

Zonguldak-Ereğli-İstanbul karayolunda sabaha karşı meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun geliş güzergahı ulaşıma kapandı. Devasa kayalar karayoluna düştü ulaşım ise gidiş güzergahından kontrollü olarak sağlanıyor.Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı karayolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. BEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağının yakınında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunun geliş güzergahını tamamen kapattı.Devasa kaya parçalarını temizleme çalışması ekiplerce başlatıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Trafik polisleri ve karayolu ekipleri ulaşımı gidiş güzergahından kontrollü olarak sağlıyor.Tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarının bölgeden temizlendikten sonra yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.