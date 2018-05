AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları...

ABD elçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Lanetle kınıyoruz lanetliyoruz. Bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya davet ediyorum. Cuma günü itibariyle Cumhurbaşkanımız olağanüstü zirve çağrısı yaptı. Cuma günü bu zirveden sonra Yenikapı'da Zulme Karşı Duruş adı altında bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15'te Yenikapı'da yapılacak büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.

"ERDOĞAN SEVGİSİ TESADÜFEN OLUŞMADI"

AK Parti olarak bizler sadece 81 milyon vatandaşımızı değil mazlum milletleri de temsil ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan sevgisi tesadüfen oluşmuş bir sevgi değildir. 16 yıllık kutlu yolculuğumuzu el ele bugünlere taşıdı. Dibe vurmuş ekonomimizi yeniden ayağa kaldırdık.

Tarihi zaferleri birlikte başardık. AK Parti kadroları en sert rüzgarlarda dahi tereddüt yaşamadı. Dirayetini bir an kaybetmedi. Duruşumuzu asaletimizi her zaman muhafaza ettik. AK Parti'nin millet sevdasına her bir arkadaşımız sahip çıktı.

"DEVLET-MİLLET KAYNAŞMASINI SAĞLADIK"

2002 öncesinde devletle millet arasında mesafe çok açılmıştı. Bir çok engeller konulmuştu. Birer birer kaldırdık. Devlet millet kaynaşmasını sağladık. Devlet her vatandaşımızın devletidir. Devlet eliyle toplum mühendisliği yapılmasına göz yummadık.

"YENİ Mİ AKLINA GELDİ?"

Yıllar yılı haksızlıklara ses çıkarmayanlar bugün haklı çıkmaya çalışıyorlar. Özgürlük nutukları atıyorlar. Bol keseden vaatler. Adayın biri çıkmış diyor ki 'Bu ülkede başörtü sorunu bitti.' (CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye yanıt)Ha şunu bilseydin be kardeşim. AK Parti yaparken neredeydin? Yeni mi aklına geldi? Milletimiz 16 yılık kazanımlarından asla vazgeçmeyecek?

"BERABER YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bütün meselemiz vatandaşlarımızın mutluluğu ve gülen yüzünü görmek olmuştur. 81 milyona kucak açtık. Türkiye'nin bütün renklerini kardeş bildik. Cumhurbaşkanımız Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle bütünleşerek bu günlere geldik. Millet yolunda beraber yürümeye devam edeceğiz.

"AK PARTİ'NİN SÖZÜ SENETTİR"

Bir süre önce emeklilerimizi ilgilendiren önemli kararlar aldık. Biz emeklilerimize her dini bayram öncesi ayda bin lira vereceğiz dedik. Yasal düzenlemeyi yaptık. Haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanlarından biri diyor ki 'Bunlar dedi ama ödemeyi yapmayacaklar. Yapsalar bile 500-1500 lira arasında alanlara 300 lira verecekler' diyor. Kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Bir kez daha bu yalanları atanlar milletin kürsüsünden şunları söylüyorum; AK Parti'nin sözü senettir söz ağızdan çıktı mı yerine gelir. Brüt değil. Net verilecek.

"TARİHİ BİR SEÇİM OLACAK"

24 Haziran tarihi bir seçim olacak. 13. seçimimizi yapıyoruz. Bu seçimde 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiğimiz halk oylaması parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine göre ilk seçimi yapıyoruz. En önemli özelliği idaredeki vesayet kalıntıları tamamen ortadan kalkmış oluyor. Önümüze bir cumhurbaşkanlığı için bir de milletvekilleri için sandık konacak. Öyle ben vekilleri seçeyim Ankara'ya göndereyim aralarında toplansınlar hükümet kursunlar meselesi yok. Orada katakulli çok oluyor. Vatandaş bunu gördü. İnşallah yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz.

"DEDİKODU YAYIYORLAR"

İktidar olmak isteyen artık yüzde 50'yi almak zorunda. Bugünlerde dedikodu yayıyorlar, 'Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil' diyorlar. Gerisi önemli. meclis güçlü olunca Yürütmenin önünü açacak.