Son Dakika...Cumhurbaşkanı adaylarının sırası belirlendi
YSK'da oy pusulası için kura çekimi yapıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının sırası belirlendi. Muharrem İnce birinci sırada, Meral Akşener ikinci sırada, Recep Tayyip Erdoğan üçüncü sırada, Selahattin Demirtaş dördüncü sırada, Temel Karamollaoğlu beşinci sırada, Doğu Perinçek de altıncı sırada yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasında hangi sırayla yer alacakları belirlendi. Kura sonucuna göre oy pusulası sıralamasında, CHP'nin adayı Muharrem İnce birinci sırada, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener ikinci sırada, AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü sırada, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş dördüncü sırada, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu beşinci sırada, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek de altıncı sırada yer alacak.