



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Başta Suriye, Irak bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele alma fırsatı bulacağız.

Yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz. Yatırım arzusu içinde olan firmalarla görüşme imkanı arayacağız. Bazı düşünce ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz.

Soru-Cevap

(Bahçeli'nin af talebi) Sayın Bahçeli'nin talebi kendisine aittir. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok.

(Yeni Milletvekili listesi) Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz. Mevcutla yetinen değil hücrelerinin sürekli yenileyen nerede eksiklerimiz varsa gidermeye çalışan partiyiz. Nerede aksama sıkıntı varsa gidermek suretiyle yeni bir kadro kurmanın gayreti içinde olacağız. Ankara'da parlamentoya doğru dürüst gelmeyen bir kadroyla yürümeyi düşünmüyoruz. Bu konuda kimin zaafı varsa, kim falso yapmışsa onlarla yürümek mümkün değil.

(Faiz indirimi) Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da farklı şekilde gelişecek. Ben ekonomik alanda faizi kötülüğün anası babası olarak görüyorum. Biz şu anda iyi yoldayız. Gerek Başbakan'ın açıklamış olduğu tedbir paketi gerekse faizdeki son uygulamalar inanıyorum ki bizi çok daha iyi bir yola taşıyacaktır. Ama birileri gibi öyle bedava konut verelim falan yok. Nasıl olacak o iş? Benim milletim herhalde bunları yutmayacaktır.

(Terörle mücadele) Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Bize dokunana biz dokunuruz. Bize dokunmayanla işimiz olmaz. Biz terör örgütüyle mücadelemizi veriyoruz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Bundan sonra terör koridoru oluşturulmaya çalışılan bölgeyi kontrol altına aldık alıyoruz. Şu anda 10 gözlem noktası elimizin altında, bizde. 11,12 var onları da bu hafta bitireceğiz. 12 gözlem noktası da kontrol altına alındıktan sonra İdlib'le ilgili sıkıntı bitmiş olacak. Tabi bizim Tel Rıfat sorunumuz, Münbiç sorunumuz var. Dışişleri Bakanımızın görüşmeleri olacak. Bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz.

(Anneler Günü) Anneler Gününüzü tebrik ediyorum. Anneleri hayatta olanlar annelerinizin ayaklarının altını öpün. Annesiz olmak gerçekten çok zor. Tüm annelere saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum.



















