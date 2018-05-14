İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Mültecilerin trajedilerine bakıp da dünyanın çivisi çıkmış demekten başka ne söz edilebilir. DEAŞ'la mücadelede en etkili operasyonu Türkiye yapmıştır. Bu örgüte en büyük darbeyi biz vurduk. 6 bin 200 kişiyi sınır dışı ettik. Bizim karşımızda bir başka terör örgütü daha var. PYD/YPG teröristlerine karşı mücadelemizde karşımıza güya müttefikimiz çıkıyor. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda en samimi ülkedir. Sığınmacılar için 31 milyar dolar harcadık.

"İADELERİNİ BEKLİYORUZ"

Biz terör örgütleriyle mücadelemizi ilkeli şekilde sonuna kadar sürdüreceğiz. Kararlı mücadelenin hedeflerinden biri de FETÖ'dür. Bu örgütün ihtirasları tüm dünyayı tehdit edecek sapkınlıklara sahiptir. Ülkemizde davalar açılmıştır. İngiltere dahil bütün ülkelerden sınırları içinde örgüt üyelerinin ülkemize iadesini bekliyoruz.

"BU TABLOYA İTİRAZ EDİYORUZ"

İç siyasi hesaplarla Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar tüm itirazlara rağmen bugün hayata geçiriliyor. Bu tablo karşısında kendimizi 2. Dünya Savaşı öncesi gibi karanlıkta hissetmekten alıkoyamıyoruz. Dayatılmaya çalışılan bu tabloya biz itiraz ediyoruz.

"BM'NİN 5 DAİMİ ÜYEYLE YÖNETİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Biz BM'nin 5 daimi üyeyle yönetilmesini kabul etmiyoruz. Eğer adaleti arıyorsak BM adalet üzere tesis edilmişse bunun gereğini yapmalıyız. Dünyanın çivisi çıktıysa o çiviyi yerine koyacak sert bir çekiç darbesi değildir, umuttur, paylaşmaktır. Bir seçim yapmak gerekiyor ya birbirimizin kurdu olup birbirimizi yiyip tüketeceğiz ya da birbirimize derman olacağız.

"AÇIK ARA ÖNDEYİZ"

İnsani yardımda Türkiye olarak açık ara öndeyiz. Çok taraflı işbirliği önemlidir. Hem bölgemizde hem dünyada dostluklarımızı kazan kazan anlayışı etrafında kurmaya çalışıyoruz. 8. yılına giren Suriye ihtilafı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir yıkıma yol açmıştır. Astana toplantılarından somut neticeler çıkması için somut gayretler sarfettik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla 4 bin kilometrekarelik alanı teröristlerden temizledik. Biz sivillere asla zarar vermeyecek şekilde operasyonlarımızı yürütüyoruz. Buna karşılık teröristler ve rejim güçleri böyle bir hassasiyete sahip değil. 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiştir.

"İRAN İLE DİYALOĞUMUZ YARARLI"

Son günlerde giderek tırmanan başka sorun alanı da İran konusudur. İran'ın yapıcı katkılarından istifade etmekte yarar görüyoruz. İran ile siyasi diyaloğumuzun uluslararası toplumun da yararına olduğunu düşünüyoruz. Seçimlerin yeni yapıldığı ülkede uzlaşmacılık çerçevesinde bir hükümetin kurulmasını bekliyoruz.

Başka bir sorun Yemen ve Libya'daki gelişmelerdir. Türkiye olarak Yemen'in toprak bütünlüğü temelinden yanayız. Libya da normale dönmeyi hak eden bir ülke.

"AMERİKA ARABULUCULUK ROLÜNÜ KAYBETTİ"

Son adımıyla Amerika çözümün değil sorunun parçası olmayı tercih ederek Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü kaybetmiştir. Karar talihsizliktir, reddediyoruz. Uluslararası toplum bir an önce üzerine düşeni yaparak İsrail'in artan saldırılarını engellemek için harekete geçmelidir. Bu atılan adımın insanlığın barışına hizmet etmediğini bölgeyi karıştırmak için adeta fitil ateşlemesi olduğunu da hatırlatmak isterim.

"REFORMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyor. Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen demokraside hukuktan asla geri adım atmadık. 24 Haziran'da milletimizin bir kez daha teveccühüne maruz kalarak reformlarımıza devam etme kararındayız.







