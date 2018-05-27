Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Isparta mitinginde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Bu meydanda geleceğine sahip çıkan bir Isparta görüyorum. 24 Haziran'da irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mıyız? 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığında şahsımı desteklemeye hazır mıyız? İnşallah iyi olacak. Isparta'da bu iş bitti.

Kalan 27 günde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Uzak durmak yok. Bilmeyenlere bildiklerinizi anlatacaksınız. Allah'ın takdiri, aziz milletimizin teveccühüyle 16 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. 16 yıldır milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar çalışmaktan yorulmadık.

Türkiye 16 yılda pek çok rekora imza attı. Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleştirdi. Bölücü örgütünden FETÖ'süne onca saldırıya rağmen kardeşlikten asla taviz vermedik.

"AFRİN'DE 4 BİN 480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Türkiye bu başarılarıyla dosta güven aşılarken hasımlarımızın yüreklerine korku saldı. Afrin'de en son olarak geldiğimiz nokta; teröristlerden 4 bin 480'inin etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta PKK'lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu ülkenin huzurunu kimse bozamaz ama dirayeti olan iktidar olursa. Bu iş yürek işi kürekle olmaz. Bunlar 'Afrin'de ne işiniz var?' diyorlardı. Biz ne dedik? Ülkemizin sınırlarını taciz edenlerin üzerine gideriz. Bugün dostlarımız ülkemizin başarılarıyla gurur duyuyor.

"BÜYÜMEDE BİR NUMARAYIZ"

Dünyada fakir garip ülkelere elini uzatan birinci ülke Türkiye. Amerika birinci gözüküyor ama Gayri Safi Milli Hasıla'ya göre birici Türkiye. Şu anda büyümede 7,4'le dünyada 1 numarayız. Çıkmış birileri yok kurmuş şuymuş. Kurla falan bizi vuramazsınız. Çıkmış biri de 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız.' Ekonomi bizim işimiz. Bunca yatırımı biz yaptık. Bunlara kalsa bunlar havalimanı falan yapmazdı.

MUHARREM İNCE'YE YANIT: SENİN NE HADDİNE

Diyor ki 'Ben de gelir dördüncü köprüyü yaparım.' Senin ne haddine? Nasıl yaptıracaksın? Neyle yaptıracaksın? Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız.

Ey Bay Kemal sen SSK'nın Genel Müdürü'yken hastanelerin hali neydi? Hastane görmek istiyorsan Isparta'ya gel. Biz yapacağımızı vaat ederiz. Genel Başkanla aday birbiriyle zıtlaştı. O zaman adaydı diyordu ki 'Bir girdin kaybettin, iki kaybettin, üç kaybettin, kaybettin, kaybettin..."Şimdi enteresan. Ona görevlendirme yaparken de 'Gel bakalım Muharrem, gel' diyor. Ne hale geldik. 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktır.

"BİR FİDANINIZ YOK"

Marmaray'ı kullanmayan var mı? O Sultan Abdülhamit'in projesini yaptığı yatırım. Fatih İstanbul'u fethederken kadırgaları karadan Haliç'e indirdi. Biz de dedik 'Dedemiz Fatih bir şey yapmamız lazım' Denizin altından Avrupa'yı Anadolu'ya bağladık. Yetmedi Avrasya Tüneli'ni yaptık arabalar geçsin diye. Adamlar buna karşı. Ya bir fidanınız yok. Şimdi dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. 29 Ekim'de açacağız.

"BÖYLE KÖHNE BİR ANLAYIŞ OLUR MU?"

Ülkemizdeki muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermeye çalışıyorlar. Yıkacağız diyorlar. Ülkemize vizyon kazandırmak yerine ses getiren projelere dil uzatıyorlar. Tarlada işi olmayanın harmanda yüzü olmazmış:. Böyle köhne bir anlayış olabilir mi? Seçim vaadi olarak yenilerini yapmak yerine durdurmaktan bahseden muhalefete Türkiye'nin direksiyonu teslim edilir mi? Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru sanan birine dış politika emanet edilir mi? Çapsız muhalefet anlayışıyla güçlü Türkiye inşa edilmez.

AK Parti'nin siyaset anlayışı belli. Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Proje, yatırım, eser siyaseti...Bizim siyasetimiz Türkiye'ye hayalini kurduğu hedeflere kavuşturma siyasetidir.





Erdoğan konuşması sırasında sahneye çıkan küçük bir kız çocuğunu öptü, 'Seçime kadar çalışacak mısın?' dedi.





Bizim en büyük referansımız sizlere yaptığımız eserlerdir. Son 16 yılda diğer şehirlerimizle beraber Ispartamıza çok önemli eserler kazandırdık. 11 katrilyon tutarında eser yapmışız. Birileri laf laf...Biz iş iş iş...Farkımız bu. İstanbul'a başkan olduğumuzda kalfalık dönemimizdi. Cumhurbaşkanı olduk artık ustalıkta irtifa kazandığımız dönem. Ben yok biz var. Bu anlayışla çalıştık. Biz beşer planında kul önünde eğilmedik. Eğitimde 1107 adet yeni derslik kazandırdık Isparta'ya. 7 bin kişilik yüksek öğretim yurdu açtık. Üniversiteyi Isparta'ya biz getirdik. Şehir hastanelerinin birini de Isparta'da hizmete açtık. Bunlara fırsat kalsa şehir hastanelerini de yıkarlar. Hastanemizden bugüne kadar 1 milyon 200 bin insanımız faydalandı. 45 bin cerrahi müdahaleyle vatandaşlarımız şifa buldu. Bizim muhalefet şehir hastanelerinden de şikayet ediyor. Onlara tavsiyem Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu dönemi bir inceleyin bakalım.

"630 TRİLYON LİRALIK TARIMSAL DESTEK VERDİK"

2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız 15 baraj ve 6 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Ispartalı çiftçilerimize 16 yılda toplam 630 trilyon liralık tarımsal destek verdik. Verimli ovalarımızı sit alanı olarak koruma altına alıyoruz. Bu ovalarda çivi bile çakılmayacak. Yıkım ittifakının bizi engellemesine, projelerimizi sabote etmesine izin vermeyeceğiz.

Bu dönem Türkiye'nin şahlanış dönemidir. 24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en önemli seçimleridir. Ya evlatlarımıza müreffeh bir ülke bırakacağız ya da IMF kapılarında para dilenen eski Türkiye'ye döneceğiz. Kasası boş Merkez Bankası istemezsiniz.











