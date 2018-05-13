Erdoğan: Hassas olduğum bir husus var

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....





Geçtiğimiz yıl ülkemizin en güzide şehirlerinden Antalya'da ev sahipliği yapmıştık. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 500 yıla yakın köklü ve tarihi bir geçmişi var. Bu derin tarihi ilişkilerin en önemli sembolü bu salonun girişinde sergilenen Osmanlı nişanıdır.

Türkiye anayasa değişikliği kararı almıştır. Yeni bir yönetim modeli oluşturuyoruz. İngiltere'nin FETÖ darbe girişiminde mücadelede gösterdiği dayanışmayı unutmayacağız. İngiltere demokrasiden yana tavrını koydu. Gerçek bir dost olduğunu gösterdi.





"SİZLERDEN DAHA FAZLA YATIRIM BEKLİYORUM"





Ülkemizde 3 binden fazla İngiliz şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Sizlere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bu pazarı sizler için daha cazip hale getirmeye gayret ediyoruz. Daha fazla yatırım için sizleri ülkemize bekliyorum. Bu vesileyle bir konuya değinmek istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde firmaların mal alıp satmasıyla yetinmeyelim. Yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanı araştıralım. Ortak tasarladığımız ülkeleri 3. ülkelere gelin birlikte pazarlayalım.





"MİLLİ GELİRE ORANDA TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA"





Ülkemizin yanıbaşında ciddi sınamalar yaşıyor. Türkiye ve Birleşik Krallık iki müttefik olarak bu sınamalarda omuz omuza mücadele ediyor. Şu anda dünyada en fazla yardıma eli açık 3 ülke birinci sırada Amerika, ikinci Türkiye, üç İngiltere. Milli gelire oranla baktığımızda bir numara Türkiye iki numara Amerika üç numara İngiltere. Bu eli açık bir ülke olduğumuzu gösteriyor.





"DEAŞ'IN İSLAM DEVLETİ OLARAK ADLANDIRILMASI YANLIŞ"





Hassas olduğum bir husus daha var. DEAŞ'ın İslam Devleti olarak adlandırılması son derece yanlıştır. DEAŞ masum Müslümanları katleden bir çetedir. İslam'ın kökünde barış vardır. Bizim dinimiz barış dinidir. Kardeşlik dinidir. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki Birleşik Krallıkla terörizm alanında yürüttüğümüz işbirliği diğer konulara oranla çok çok üst seviyededir. Birleşik Krallık değer verdiğimiz stratejik ortağımızdır. Daha fazla işbirliği yapmaya hazırız. Sizlerden destek ve katkı bekliyoruz.