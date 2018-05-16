Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Almanya şansölyesi Merkel ile telefonda görüştü.

NE OLMUŞTU?

ABD Büyükelçiliği’nin öceki gün Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması sebebiyle Gazze’de başlayan ve İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu bir katliama dönüşen olaylar dün de devam etmişti. Dün bir Filistinlinin daha öldürülmesi sonucunda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 62’ye yükseldiği açıklanmıştı.







