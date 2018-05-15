Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği, Kudüs’e taşınırken Gazze’de gösteri yapan en az 60 sivil, İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetmişti. Katliama tepki yağarken bir hamle de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Eitan Naeh Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail’in protesto edildiği belirtildi. İsrail Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesi istendi.

'ÜLKENE DÖN' DENİLDİ

Dışişleri'nden yapılan açıklamada; "İsrail Büyükelçisi Bakanlığımıza davetle istişareler için Tel Aviv Büyükelçimizi Türkiye´ye çağırdığımız iletilmiş, kendisinin de bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmiştir" denildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail askerleri, ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 770’in üzerinde Filistinliyi yaraladı. İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.