Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği, Kudüs’e taşınırken Gazze’de gösteri yapan en az 60 sivil, İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetmişti. Katliama tepki yağarken bir hamle de Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmişti. İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Eitan Naeh Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve ülkeyi terk etmesi istenmişti.

Büyükelçi Eitan Naeh biraz önce Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine gitmek için uçağa binerken görüntülendi. Eitan Naeh 11.15 uçağıyla Tel Aviv'e gitti.









'ÜLKENE DÖN' DENİLDİ

Dışişleri'nden yapılan açıklamada; "İsrail Büyükelçisi Bakanlığımıza davetle istişareler için Tel Aviv Büyükelçimizi Türkiye´ye çağırdığımız iletilmiş, kendisinin de bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmiştir" denildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail askerleri, ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 770’in üzerinde Filistinliyi yaraladı. İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.

EİTAN NAEH KİMDİR?

17 Eylül 1963'te İsrail'de doğan Eitan Naeh, 1982-1985 yılları arasında İsrail Savunma Kuvvetleri'nde görev yapmıştır. 1991’de Orta Doğu'daki Tel Aviv Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Eitan Naeh, 1991-1993 yıllarında İsrail Dışişleri Bakanlığı diplomasi kursunu bitirmiştir. Aynı yıllarda Dışişleri Genel Müdür Yardımcısı, 1993-1997 yılları arasında İsrail Devleti'nin Türkiye'deki Büyükelçiliği'nde önce ikinci, sonra ise birinci Sekreter olarak görev almıştır. 1997-1999 yılları arasında ABD'nin Chicago eyaletinde konsolos, 1999-2000 yıllarında Batı Avrupa İdaresi'nden (Avrupa II) -müşavir, Türkiye-Yunanistan bölümü başkanı, 2001 yılından İsrail devletinin Azerbaycan Cumhuriyetinde Büyükelçisi olan Eitan Naeh, İngilizce, Arapça ve Türkçe biliyor. Eitan Naeh evlidir ve iki çocuğu vardır.