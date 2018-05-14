İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları...

Bugün burada sizlere seslenirken sizlerden öte her bir fikriyle dünyanın en güzel milletine seslenmek istiyorum. Canımdan canımızdan aziz milletimiz! Adaylığa karar verirken düşündüğüm tek şey vardı; Devletle insan arasında derinleşen uçurumu ortadan kaldırmak.

"6 SAAT İÇİNDE 100 BİN İMZA"

Milletim beni mahcup etmedi. Bütün zorluk engellere rağmen 6 saat içinde 100 bin imza verdi. Benim bizim temel amacımız devletin iktidar eliyle milletin tepesinde bir yumrukla durmasına son vermek. Hırpalanan insanlarımıza 'Yalnız değilsin' diyoruz. Milletimiz böyle karanlık bir havayı hak etmiyor.

"ARTIK BU DEFTERİN KAPANMASI GEREKİYOR"

Ben bugün burada sizlere 16. yılını yaşamakta olan iktidarın eleştiri ağırlıkta olan bir konuşma yapmayacağım. İktidarın 16. yılında adalet temalı bir manifestoya ihtiyaç duyuyorsa kendi tükenmişliğini itiraf ediyordur. Sözün tükendiği yerdir. Artık bu yorgun ve yıpranmış defterin kapanması gerekir.

Türkiye umutsuz gençlerin ülkesi oldu. Ülkemizin üzerine örtülen umutsuzluk örtüsünü kaldırmak zorundayız. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor.

"DEVLETİN GELECEĞİ GÜNDELİK HIRSLARA FEDA EDİLDİ"

Öncelikle bilinmesi lazım devleti yönetmek ayrı şey gündelik politikaların peşine takılmak ayrı şey. Devletin geleceği geçici gündelik iktidar hırslarına feda edilmiştir. Türkiye bir verdiğinizde bin verim alacağınız toprağa, kültüre, insan kaynağına sahip bir ülkedir.

"ÜLKEMİZ YAPAY KAMPLARA AYRIŞTIRILDI"

Eğer Türkiye ilkbaharın hayat veren güneş ışığıyla buluşursa altın çağını yaşamaya yönelir. Tüm milletimizin böyle bir yaklaşıma ihtiyacı var. Ülkemiz son yıllarda birlikte başarma fikrinden uzak kalmıştır, yapay kamplara ayrıştırılmıştır. Farklılıklara saygı duymak benzerliklerimizi artırmanın önünde bir engel değildir. Biz bayram sofrasında buluşmaktan bahsediyoruz.

Yoksulluk iktidarı sürdürme aracı olamaz olmamalıdır. Devlet devlet gibi çalışacak. FETÖ'nün sızmasına göz yumularak perişan edilen Kuleli ve Işıklar Askeri Lisesi'ni yeniden açacağız.



