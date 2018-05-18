Son Dakika...KDV'de indirim!
KDV indirimi...Bakanlar Kurulu kararıyla iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
Konut teslimlerinde alınan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesinin ardından bir hamle de işyerleri için geldi. Buna göre Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
TAPU HARCI DA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Tapu harcı oranı da binde 20’den binde 15’e düşürülmüştü.