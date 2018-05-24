Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Döviz satım tutarı 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek.

2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi.

Dün dolar 4,92'yi görerek tarihi rekor kırmıştı. Dolardaki yaşanan dalgalanmalar sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) devreye girerek geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltti. Bu gelişme sonrası dolar sert bir düşüş yaşayıp 4,55 TL'ye kadar gerilemişti. Şu anda dolar tekrar artış göstererek 4.74 oldu.

Merkez Bankası bu artışa müdahalede bulunarak, "Daha fazla döviz satılacak" açıklaması yaptı.

MERKEZ BANKASI 7 HAZİRAN'DA TOPLANACAK

Kurdaki aşırı oynaklık sonrasında olağanüstü toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın bundan sonraki ilk olağan toplantısı 7 Haziran'da olacak. Merkez Bankası'ndan bu toplantıda da yeni bir adım gündeme gelebilir.

Uzmanlar, PPK'nın dün güçlü bir hamle yaptığını belirterek, buna karşın kur piyasasındaki oynaklığın devam ettiğini kaydetti. PPK'nın 7 Haziran'da da bir toplantısının olduğunu anımsatan analistler, dünkü karar metninin, gelişmelere göre gereken adımların atılmaya devam edileceğine işaret ettiğini söyledi.