MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde hükümete yaptığı af çağrısını yineledi. Bahçeli, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun. FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor" dedi.

ERDOĞAN 'KESİNLİKLE BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK' DEMİŞTİ

Bahçeli'nin bu teklifi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulmuş, Cumhurbaşkanı "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" ifadelerini kullanmıştı.